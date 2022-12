El centrocampista Isco Alarcón ya no es jugador del Sevilla, según ha anunciado el club hispalense en un comunicado.

"El Sevilla FC y el futbolista Isco Alarcón han acordado la rescisión del contrato que unía a ambas partes desde que, el pasado verano, el jugador malagueño llegase a la entidad nervionense tras finalizar su etapa en el Real Madrid", dice la nota.

El jugador, que llegó al club en agosto de este año, se marcha solo cuatro meses y medio después.

"Isco ha disputado un total de 19 partidos oficiales como blanquirrojo, divididos en 12 encuentros de LaLiga Santander, seis de la Liga de Campeones y uno de la Copa del Rey. Anotó un tanto, ante el FC Copenhague en la competición europea, y repartió tres asistencias", agrega el comunicado del club.

El Sevilla le desa a Isco "toda la suerte del mundo en sus nuevos retos profesionales".

Isco no contaba para Sampaoli

Isco, que ganó el 'Golden Boy' en su etapa en el Málaga, fichó por el Madrid como una de las grandes promesas del fútbol español. Pero desde 2018, en que ganó la Champions y brilló con la selección española llegando a jugar el Mundial de Rusia, no volvió a ser determinante en el club blanco.

Aun así, terminó su contrato y este verano fichó por el Sevilla, donde entrenaba Julen Lopetegui y que ya confió en él en sus distintas etapas como entrenador del Madrid y seleccionador.

Sin embargo, los resultados condicionaron la salida de Lopetegui y su relevo por Jorge Sampaoli, quien no ha depositado la misma confianza en el jugador malagueño.

"La realidad con Isco es una situación que no me involucra demasiado a mí. Mi función como entrenador es ver lo que tengo disponible y desarrollar un trabajo", dijo Sampaoli este martes en rueda de prensa previa al duelo copero ante el Juventud Torremolinos.

Para el técnico argentino, el futbolista, que no entró en la lista de convocados para este encuentro, "tiene una gran capacidad que ha marcado durante su carrera", pero dejó claro que "la decisión sobre quién llega y quién se va no es del entrenador sino del club". "Yo me centro en los que están para entrenar y tratar de que lleguen de la mejor manera".

Isco ha participado en 12 de los 14 partidos de Liga del Sevilla, dando dos asistencias, y en los seis del equipo en la fase de grupos de la Champions, donde anotó un gol contra el Copenhague.