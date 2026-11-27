El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este jueves que durante la cumbre trilateral del 19 de noviembre con los líderes de China y Rusia, le pidió a Vladímir Putin "retirar toda agresión militar contra territorios de toda Europa", con la esperanza de que "se pueda hacer un trato" entre Moscú y Kiev.

"Realmente creo que esta es una gran posibilidad: miles de personas están siendo asesinadas cada mes, un baño de sangre completo, ¡y será un gran tributo a todos!", ha expresado el mandatario norteamericano en una publicación en Truth Social en la que ha valorado su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

Trump ha abogado en repetidas ocasiones por un fin negociado a la guerra en Ucrania, sin embargo, la mención a "territorios de toda Europa" sugiere áreas que van más allá del campo de batalla en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, otros países han acusado en ocasiones a Rusia de adoptar una conducta provocadora.

Más tarde, el presidente estadounidense ha reiterado ante los periodistas en su club de Mar-a-Lago su opinión de que Putin tiene intención de llegar a un acuerdo. No obstante, Trump ha señalado que la animosidad entre el líder ruso y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dificulta las negociaciones.

La asistencia de Putin a la cumbre del G20

En ese encuentro con los periodistas, Trump ha afirmado que no sabe si Putin asistiría a la reunión del G20 que tendrá lugar el próximo mes en Florida, y ha expresado sus dudas de que el líder ruso desee participar en el encuentro, programado para los días 14 y 15 de diciembre. "Si dependiera de mí, me gustaría que viniera", ha señalado.

El Kremlin aún no ha tomado ninguna decisión respecto a la participación de Putin en la cumbre.

Tras reunirse con Trump la semana pasada, Putin indicó que consideraría asistir al encuentro —tras haberlo tratado con el presidente estadounidense—, aunque matizó que debería tener en cuenta la situación en Rusia antes de decidir si viaja a Estados Unidos.

Pocos resultados de la cumbre de Shenzhen

La semana pasada, Trump se reunió con Putin en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de líderes de la APEC; un encuentro que forma parte de los esfuerzos diplomáticos de su administración para abordar la guerra en Ucrania y otras cuestiones de seguridad más amplias. Asimismo, participó en una cumbre tripartita junto a Putin y el presidente chino, Xi Jinping.

La Administración Trump ha sostenido que el diálogo directo con ambos líderes podría contribuir a reducir las tensiones globales. No obstante, algunos críticos han cuestionado si Washington está ejerciendo la presión suficiente sobre Moscú para poner fin al conflicto, mientras los ataques cruzados se siguen produciendo cada día.

El miércoles, Jared Kushner, yerno de Trump y enviado diplomático, calificó a Putin de "gran maestro de la política" y "figura histórica" durante una entrevista en un pódcast con Mathias Döpfner, director ejecutivo del grupo mediático alemán Axel Springer.

Kushner argumentó que Putin ha demostrado "contención" al abstenerse de utilizar armas nucleares, a pesar del riesgo de una escalada drástica en la guerra de Ucrania, y añadió que, a su juicio, Putin desea la paz y una mejora en las relaciones con Estados Unidos.