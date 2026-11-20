En su primera rueda de prensa tras la cumbre trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin, Donald Trump ha afirmado que mantuvo unas "muy buenas conversaciones" con su homólogo ruso respecto a Ucrania. Según el mandatario estadounidense, el líder del Kremlin le ha confirmado que desea una solución diplomática al conflicto: "Creo que hay muchas posibilidades de que lo logremos", ha asegurado.

Sobre esta reunión entre los tres líderes en la ciudad china de Shenzhen, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el republicano ha asegurado que "hubo una gran conexión" y que la relación entre los tres fue "fantástica". Junto a Putin, a quien había calificado como "amigo", trataron el asunto de la guerra en Ucrania, que se aproxima a cumplir cinco años en activo: "El problema es que el presidente Zelenski y el Putin sienten un odio enorme el uno hacia el otro, y eso nunca es fácil", ha expresado el líder de la Casa Blanca.

Sobre una posible "cuasiadhesión" de Kiev a la OTAN, Trump quitó peso al rechazo expresado por Moscú sobre esta fórmula: "No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo". Estas palabras respondían a la declaración del viceministro ruso de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, que tildaba de "inaceptable" cualquier medida que supusiese una unión de Ucrania en la Alianza.

Horas después de que los tres dirigentes emitiesen una declaración de paz tras su reunión en China, Rusia lanzó el viernes un masivo ataque con misiles y drones contra Ucrania. Los bombardeos golpearon instalaciones eléctricas y han causado la muerte de ocho personas.

Mientras tanto, la UE ha aprobado 1.000 millones de euros en ayuda militar a Kiev.

Trump también se ha pronunciado sobre la oleada de problemas tecnológicos que se han producido en su país, lo ha achacado a las actualizaciones de los sistemas de las empresas: "Tenemos miles de empresas que están realizando actualizaciones en estos momentos y, cuando actualizan sus sistemas, ocurren cosas malas". Respecto a la interrupción del tráfico aéreo que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre, lo ha atribuido a la antigüedad de esta red.

Veto a los demócratas

Durante el transcurso de la rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente ha hablado sobre la contundente derrota de su partido en las 'midterm' del pasado 3 de noviembre. En esta cita electoral, la oposición demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que les dotará de un poder legislativo que antes no tenían.

Sin embargo, Trump ha dejado claro que empleará su poder de veto presidencial a la hora de bloquear las iniciativas de sus adversarios: "Van a enviarme propuestas y yo las vetaré. Después enviarán más propuestas y volveré a vetarlas. Y podrían pasar así dos años y un mes, porque ese es el tiempo que tenemos, y yo las vetaré", ha declarado.

Este derecho al veto del jefe de Gobierno de EE.UU., que solo puede ser esquivado por iniciativas que cuenten con el apoyo de dos tercios de la cámara, obligará a los demócratas a moderar sus propuestas.

Trump pide una segunda oportunidad para el exjefe de Nvidia

Asimismo, el mandatario ha vuelto a pedir el "una segunda oportunidad" para Jensen Huang, ex consejero delegado de la empresa fabricante de chips Nvidia. El magnate dimitió de su cargo como máximo ejecutivo después de que salieran a la luz tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, bajo vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses por sus vínculos con Pekín.

Sin embargo, Trump considera que Huang es una de las "mentes más brillantes del mundo": "Creo que, dentro de esa empresa, hay muy pocas personas capaces de hacer algo así. Me encantaría verlo regresar. Es una empresa fundamental para nosotros. Gracias a él, estamos, literalmente, diez años por delante de otras compañías", ha sostenido el republicano.

Ha asegurado que habló con Xi Jinping acerca de este asunto, y que el líder del gigante asiático coincidía con él en que se trata de "alguien verdaderamente brillante".