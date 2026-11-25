Ucrania golpeó el pasado domingo dos barcos rusos, uno militar y otro mercante, en la costa de Libia, a miles de kilómetros de distancia del teatro principal de la guerra. El día anterior, otro mercante ruso fue alcanzado en el golfo de Finlandia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido la autoría de estos ataques, que Ucrania ha llevado a cabo con drones marítimos, y ha presumido de su éxito.

Ya en marzo, Moscú acusó a Kiev del hundimiento de un metanero (barco para el transporte de gas licuado), el Arctic Metagaz, entre Libia y Malta.

"Ucrania manda un mensaje: 'Estéis donde estéis, podemos haceros daño", dice Emilio Rodríguez, profesor de la Universidad de Cádiz y experto en seguridad marítima.

José Manuel Sanjurjo, vicealmirante retirado e ingeniero naval, afirma que "a Ucrania le interesa globalizar la guerra" y "llevar a Rusia la inquietud de que en cualquier sitio les pueden golpear".

Estos ataques, junto a los incidentes recientes en Polonia, Rumanía y Bulgaria, son un nuevo recordatorio de que la guerra de Ucrania es un conflicto con potencial para extenderse más allá de las fronteras de los dos contendientes. "Cuando hay un conflicto, el riesgo de extensión del mismo siempre existe", reconoce Fernando Ibáñez, director del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE).

Drones ucranianos a miles de kilómetros de distancia

Lo primero que hemos preguntado a los expertos es cómo lo ha hecho Ucrania. El país sólo tiene costa en el mar Negro, y allí sí había usado con anterioridad este tipo de drones marítimos, contra buques de la flota rusa, mercantes o el puente de Crimea. Pero ahora sus vehículos de superficie no tripulados (USV, por sus siglas en inglés) han hundido una corbeta en el puerto de Bengasi, a más de 2.200 kilómetros de distancia.

Para ello, han tenido que lanzar los drones desde una posición más cercana, bien desde tierra o desde el mar.

Tras la caída de Gadafi, Libia ha quedado dividida en dos: al oeste, un gobierno internacionalmente reconocido, con sede en Trípoli; al este, otro gobierno con sede en Bengasi, controlado por el general Jalifa Haftar. Moscú ha firmado un acuerdo con Haftar para reabastecer a sus buques, e intenta asentar su presencia en Libia tras haber perdido a su aliado Bachar al Asad en Siria.

"Al parecer, los drones habrían sido dirigidos desde una instalación de las fuerzas ucranianas al oeste de Libia -explica Fernando Ibáñez a RTVE Noticias -. De hecho, se ha informado de que fuerzas libias del general Haftar habrían destruido varios drones navales más".

Emilio Rodríguez defiende la hipótesis de que se pudo usar un mercante con bandera de conveniencia para transportar el USV por partes, ensamblarlo en alta mar y lanzarlo a una distancia de 100 o 150 millas del objetivo (185-277 kilómetros).

Por ejemplo, el USV ucraniano Magura V5 tiene una velocidad de crucero de 22 nudos (casi 41 km/h) y una velocidad máxima de 42 (unos 77,7 km/h), con un alcance de unas 450 millas (más de 800 kilómetros). El vehículo habría tardado varias horas en llegar al objetivo, lo que habría permitido al barco desaparecer sin ser detectado.

Los USV además están hechos de fibra de vidrio, así que son más difíciles de detectar para los radares de los buques militares, que son de barrido más lento que los radares aéreos.

"Ucrania ha demostrado una capacidad de proyectar fuerza muchísimo más lejos de sus fronteras, sin tener ningún portaaviones ni ningún submarino", subraya el profesor de la Universidad de Cádiz, que añade que todas las Armadas del mundo deben tomar nota para incorporar nuevos sistemas de defensa. "Sabíamos defendernos de un torpedo o de un misil, pero de repente han aparecido el enjambre de drones y el dron marítimo. Cambia absolutamente todo".

A José Manuel Sanjurjo no le sorprende la capacidad técnica o tecnológica de Ucrania, que ya ha demostrado anteriormente en la guerra, sino que haya sido capaz de reunir la información de inteligencia necesaria para "preposicionar" el dron y llevar a cabo el ataque. "A los rusos los han pillado totalmente por sorpresa", destaca.

"El mensaje ucraniano es muy importante: 'Esté donde esté, podemos hacerles daño, nadie está a salvo de nuestro alcance a pesar de que no tenemos armamento estratégico", subraya el vicealmirante.

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Un ataque a la soberanía libia

Por otro lado, este tipo de ataques puede tener también repercusiones desde el punto de vista de la legalidad internacional.

"Desde el punto de vista del derecho de los conflictos, la corbeta y el mercante son objetivos militares válidos, si bien el hecho de que se haya realizado en aguas libias supone vulnerar la soberanía territorial de dicho país, que no es beligerante en la guerra entre Rusia y Ucrania", explica Fernando Ibáñez. "En todo caso, hay que recordar que el gobierno libio reconocido por Naciones Unidas es el que podría también estar apoyando a Ucrania en este tipo de acciones", apostilla.

"Las primeras 12 millas desde la costa de un país son como si atacaran a tierra - expone Emilio Rodríguez - de manera que si ha atacado un puerto libio, ha atacado dentro de Libia, ha atacado a Libia. Me imagino que no era la preocupación mayor de Ucrania".

"Estamos en una guerra en la que el derecho marítimo ha saltado por los aires, ya todo vale", constata el profesor de la Universidad de Cádiz. "Tampoco es legal lo que está haciendo Irán con Ormuz, ni lo de Estados Unidos con las lanchas en Venezuela".

Sanjurjo recuerda que Rusia "ni siquiera reconoce que esté en guerra", y lamenta que "hoy en día la legalidad internacional no tiene valor".

El conflicto se extiende

Las operaciones ucranianas en el Báltico y el Mediterráneo no son las únicas alejadas de sus fronteras. En julio y septiembre de 2024, Ucrania atacó las bases y fuerzas rusas que apoyaban a Al Asad en Siria. Recientemente, la cadena estadounidense CNN citaba fuentes anónimas según las cuales expertos ucranianos asesoran a los rebeldes tuareg de Malí para enfrentarse a las tropas rusas que ayudan a la junta militar que gobierna el país. Según la misma fuente, especialistas ucranianos han asesorado a los ejércitos de otros países del Sahel, y están estacionados en Sudán.

Ucrania demuestra así a sus aliados que tiene la capacidad de golpear a Rusia; desprestigia a Moscú como un aliado fiable; vende su conocimiento adquirido durante la guerra a cambio de apoyos y experimenta con sus equipos y tácticas en otros entornos.

Si a esto se suma que se multiplican en Europa las operaciones en la "zona gris" (acciones por debajo del nivel de enfrentamiento bélico y de difícil atribución, como los ciberataques), y los incidentes como el ocurrido en Polonia, con la entrada en su espacio aéreo de misiles rusos, y en Rumanía y Bulgaria, frente a cuyas costas han sido atacados varios mercantes, el resultado es que el conflicto se extiende más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia.

"Cuando hay un conflicto, el riesgo de extensión del mismo siempre existe", reconoce Fernando Ibáñez, quien recuerda la voladura, ya en 2022, del gasoducto Nord Stream, y asegura que en las dos últimas semanas "se han duplicado las acciones hostiles desde Rusia sobre Europa frente a lo que venía ocurriendo en septiembre y octubre".

Para Emilio Rodríguez, la sensación es que la guerra ya no está encapsulada en el mar Negro y Ucrania. Además, advierte de que "Rusia puede utilizar el mismo sistema que está utilizando Ucrania". "España, que está en la puerta del Atlántico-Mediterráneo, no es parte activa del conflicto, pero por las circunstancias geográficas somos espectadores de primera fila", concluye el profesor de la Universidad de Cádiz.