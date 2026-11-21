Dinamarca ha instado a sus socios de la Unión Europea a adoptar medidas concretas frente a Rusia tras denunciar este viernes un intento de asesinato contra el rapero ucraniano Kyivstoner antes de un concierto en Copenhague.

La policía y los servicios de seguridad daneses comunicaron el viernes que habían frustrado un intento, por parte de los servicios de inteligencia rusos, de asesinar a un rapero estadounidense-ucraniano el pasado mes de septiembre, poco antes de una actuación en la capital danesa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, calificó el hecho de "transgresión inaceptable", y Dinamarca anunció la expulsión del agregado de defensa de Rusia.

El jefe del servicio de inteligencia policial danés (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen, explicó por su parte que había indicaciones de que miembros de la cúpula del grupo LTF, una banda criminal prohibida hace años por las autoridades danesas, participaron en la planificación. Dos daneses pertenecientes de esta banda están en prisión provisional, acusados de colaborar con un servicio secreto extranjero para matar al bloguero y rapero ucraniano.

Propone nuevas restricciones a la movilidad de los rusos

Tras todo ello, Dinamarca ha emitido un documento, al que ha tenido acceso Reuters y que fue distribuido el viernes por la tarde entre altos diplomáticos europeos, en el que propone que el bloque imponga nuevas restricciones al acceso de ciudadanos rusos al espacio Schengen (la zona de libre circulación que abarca 29 países europeos).

La propuesta sugiere suspender la concesión de visados turísticos a ciudadanos rusos y dejar de reconocer los pasaportes rusos no biométricos en todo el espacio Schengen.

Dinamarca presentará sus propuestas en una reunión de embajadores de la UE que tendrá lugar el lunes en Bruselas.

"Debemos adoptar medidas concretas que proyecten la fuerza y la determinación de Europa", señala el mensaje.

"Existe un impulso claro para actuar con decisión en este momento; debemos aprovechar la coyuntura para sustituir el actual mosaico de medidas nacionales por un enfoque verdaderamente unificado a escala de toda la UE", prosigue.

La nota también insta a los Estados miembros a hacer un mayor uso de visados limitados (que no permiten viajar por el resto del espacio Schengen) y a establecer restricciones de entrada más estrictas para los combatientes rusos, tanto actuales como antiguos.

Rusia dice que Dinamarca no tiene pruebas

La embajada de Rusia en Copenhague declaró el viernes que las acusaciones de Dinamarca carecían de pruebas que las respaldaran.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado por su parte que la UE se solidariza plenamente con Dinamarca y con todos los Estados miembros que han sido objeto de ataques híbridos rusos.

Asimismo, ha señalado que el bloque propondrá próximamente una "nueva Estrategia Europea de Seguridad" para reforzar la preparación y la capacidad de disuasión.

La Comisión Europea también tiene previsto presentar en breve su paquete número 22 de sanciones contra Rusia, en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania iniciada por Moscú hace casi cinco años. Entre las medidas que se están debatiendo figuran restricciones a la concesión de visados.