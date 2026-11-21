Margaryta Yakovenko (Tokmak, 1992) llegó a España siendo una niña, pero su infancia se quedó anclada en Tokmak, una pequeña ciudad de la región ucraniana de Zaporiyia que las tropas rusas ocuparon en la primavera de 2022. Aquella invasión a gran escala le arrebató para siempre la posibilidad de regresar a los paisajes de sus recuerdos y a los veranos con su familia.

Con el mismo tono sereno que impregna su trabajo como periodista en El País Semanal, Margaryta publica ahora Ocupación (Seix Barral), un libro en el que transita por el último siglo de su historia familiar. Tras asimilar el duelo y la imposibilidad física de volver a pisar Ucrania, emprendió este proyecto literario para rescatar la memoria de sus abuelos y bisabuelos. No escribe desde el rencor ni para saldar cuentas, sino para poner voz y rostro a la gente común que la historia pasó por encima.

En sus páginas, la autora relata cómo, tras la muerte de su abuelo Víctor, su abuela quedó atrapada en Mariúpol bajo una ocupación militar que impone nuevas normas, pasaportes rusos y un asedio constante. Sobre todo ello, y sobre lo que significa perder la casa de la infancia a manos de desconocidos, reflexiona en esta entrevista.

PREGUNTA: Llegaste a España con siete años, pero naciste en Tokmak, una pequeña ciudad del óblast de Zaporiyia que está ocupada por Rusia desde principios de 2022. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia allí y qué sabes de cómo está la ciudad hoy?

RESPUESTA: Mis recuerdos no son solo de mi infancia, porque cada verano seguía volviendo a casa de mis abuelos, así que también tengo recuerdos de mi edad adulta. Para mí es una ciudad muy importante, porque allí se forma una persona: es donde aprendí a hablar y a andar, las primeras calles que pisé, donde fui al colegio e hice mis primeros amigos. Como todos los recuerdos de la infancia, para mí es un sitio muy bonito, aunque objetivamente no lo sea tanto. Es una ciudad de provincias muy pequeña, con una larga historia que empieza en la época de los cosacos, pero que luego tuvo un desarrollo industrial en la época soviética que la convirtió en una ciudad un poco gris, algo brutalista. No es París, evidentemente, pero para mí es mi casa.

Tokmak cayó en muy poco tiempo en cuanto empezó la guerra a gran escala en febrero de 2022, tras un asedio, y sigue ocupada desde entonces. La vida allí es una vida de frontera, de frente de guerra, porque está a unos 30 kilómetros del frente actual. Se vive bajo una presión constante. La gente que se ha quedado cuenta que tienen unas dos o tres horas de luz al día; el resto del tiempo la cortan para ahorrar energía. Aprendes a vivir en unas condiciones límite, de supervivencia. Ahora que llega el frío, al menos pueden aprovechar la temperatura de la calle para conservar lo que cocinan, pero tienen que concentrar en esas dos horas diarias cargar el móvil, cocinar y llamar a sus seres queridos para decirles si están bien. Además, sufren ataques constantes por ambos lados: tanto de Ucrania intentando recuperarla como de Rusia bombardeando zonas cercanas cuyos misiles acaban cayendo en la propia ciudad.

P.: Tu libro se titula 'Ocupación', pero desvela que esa palabra va más allá del contexto puramente bélico. Cuentas cómo en estos momentos vive una familia rusa en la casa de tus abuelos. ¿Cómo asumes que otras personas estén haciendo su vida entre los recuerdos de tu familia?

R.: Mi abuelo murió a los dos meses de que Tokmak fuera ocupada. Rusia tiene ahora mismo una ley en los territorios ocupados (lo hace de forma aparentemente legal, igual que Israel en Palestina, porque cuando te conviene puedes pervertir las dinámicas judiciales) por la que declaran las viviendas vacías como "casas sin dueño". Esas propiedades entran en una lista, muchas veces tras ser denunciadas por los propios vecinos a la administración. Después, el Gobierno ruso las confisca y las expropia para trasplantar a familias enteras traídas desde Rusia y meterlas a vivir en las casas de los ucranianos.

Como cuando murió mi abuelo esa parte de Ucrania ya estaba ocupada, mi padre no pudo ir a reclamar su herencia. La casa quedó "sin dueño", el Estado ruso la expropió y metió allí a vivir a un médico militar, que va de vez en cuando al frente, junto a su familia. Aparte del dolor que sientes porque tu casa y todo lo que tenías dentro, las alfombras, los muebles, la vajilla, los álbumes de fotos que demuestran que esa persona a la que recuerdas existió, pasan a manos de gente que no los valora, los vecinos me cuentan que esta nueva familia se está deshaciendo de todo. Tiran las alfombras a la basura y sacan los muebles junto a los contenedores, en un intento de apropiarse del lugar y hacerlo suyo. Pero creo que también lo hacen para no sentir la culpa de vivir entre cosas que no te has ganado, que no has pagado y que no ibas a heredar. Es inevitable sentir que no tienes nada que hacer allí.

P.: ¿Qué más sabes de esa familia? En el libro mencionas que su hijo va al mismo colegio al que ibas tú.

R.: Tengo muy poca información porque no podemos ponernos en contacto con ellos, y tampoco sé si tendría sentido; al final son ocupantes, colonizadores de nuestras cosas. Sé que él es médico militar (no sé a qué se dedica la mujer), que tienen un hijo de unos diez años y que va al mismo colegio al que yo iba, porque está justo al lado de la casa de mis abuelos; mi abuelo me recogía allí cada tarde. También sé que el niño duerme en la que fue mi habitación, porque es el otro dormitorio disponible además del principal. Intentan llevar una vida normal y corriente entre las cosas de los demás y en una ciudad que no es suya.

Margaryta Yakovenko, escritora y periodista española nacida en UcraniaJacobo MedranoFoto cedida por Jacobo Medrano

P: También tienes a tu abuela viviendo en Mariúpol, el gran símbolo del asedio y la ocupación de 2022. ¿Sigues en contacto con ella? ¿Qué te cuenta de su día a día?

R: Seguimos en contacto, aunque últimamente hay muchos problemas de conexión en Mariúpol. Lo que me cuenta mi abuela es que a lo largo del día se quedan sin luz y sin agua varias veces porque las cortan. Es una situación muy complicada y se está preparando para pasar un invierno que sabemos que será muy duro en cuanto a maniobras militares, porque los ataques se están intensificando y Ucrania también está respondiendo mucho más que antes.

Ella lleva ya más de cuatro años viviendo la ocupación rusa en primera persona. Su relato es el día a día de cómo Rusia impone su ley y obliga a la población a nacionalizarse. Si quieren acceder a servicios médicos, cobrar la pensión o pagar los suministros de la casa, no pueden usar el pasaporte ucraniano. Tienen que cambiar de nacionalidad, olvidarse de que un día fueron ucranianos y abrir una cuenta bancaria rusa porque la ucraniana ya no funciona. También les obligan a comprar tarjetas telefónicas rusas porque la señal ucraniana no llega, así que sospecha que sus llamadas están intervenidas.

Si quieren acceder a servicios médicos, cobrar la pensión o pagar los suministros de la casa, no pueden usar el pasaporte ucraniano

Al final, es una vida de imposiciones constantes desde Moscú, que nunca miran por tu bien, sino por cómo someterte. En los colegios se ha eliminado el programa ucraniano, se ha prohibido aprender el idioma y se ha implantado una educación rusa, muchas veces propagandística. Es una rusificación forzosa, igual que en la época soviética. Revivimos los mismos dramas de los años treinta: conquistar un territorio y cambiar sus estructuras legales y sociales para borrar la identidad previa.

P.: Imagino que para ella es imposible salir de allí...

R.: Es muy complicado. Tendría que salir a través de Rusia y ahora mismo es un camino muy peligroso.

P.: En el libro buceas en los archivos para reconstruir tu memoria familiar, como la historia de tu bisabuelo o de tu abuelo Víctor, sin poder pisar Ucrania ni consultar los documentos originales. ¿Por qué decides emprender esa investigación a distancia?

R.: Decido hacerlo para no olvidar. Cuando asumo la pérdida de toda esa memoria física (los objetos, las fotos, los recuerdos), me empieza a dar miedo que mi propia memoria también se vaya diluyendo con los años. No me siento a escribir para ajustar cuentas con el pasado ni con el presente, sino con la única intención de dejar por escrito lo que hoy recuerdo para que no se pierda.

Fue muy bonito poder acceder a archivos digitalizados muy antiguos, del siglo XIX, donde encontré los nombres de mis bisabuelos, Konstantin y María, y la fecha exacta en la que se casaron. Descubrir que todavía quedan pequeñas migas por el mundo donde figuran como personas que existieron realmente fue emocionante. A partir de ahí, y de los relatos de mi padre, fui reconstruyendo la historia. Lo más difícil fue no poder acceder a los archivos originales que siguen en Tokmak, pero ahí tuve la suerte de poder usar la ficción para dar sentido lógico a sus vidas y transmitir cómo llegaron a ser.

P.: Al indagar en ese pasado descubres que tus propios abuelos venían de Rusia y también fueron llevados forzosamente a vivir en casas de otros. ¿Qué buscas proteger al contar una historia tan compleja?

R.: Sobre todo, quiero proteger la idea de que no toda la historia se puede dividir entre buenos y malos, en blanco y negro. Siempre hay escalas de grises. A mí me interesa explorar la vida de la gente común que vivió por debajo de lo que se decidía en los grandes despachos, pero que fue la que sufrió esas decisiones. Casi nunca se habla de ellos, y me parecía importante contar cómo era vivir bajo dictaduras y conflictos cíclicos.

Quiero proteger la idea de que no toda la historia se puede dividir entre buenos y malos, en blanco y negro

Al escribir el libro me di cuenta de que cada generación de mi familia había vivido una guerra. Es dramático tener impregnada en el ADN esa necesidad de sobrevivir a situaciones límite en las que no has decidido participar, pero que te pasan por encima. Quería contar que esa gente común existió, que tuvo esperanzas, sueños y alegría a pesar de todo. Para mí era fundamental no presentar a los ucranianos como víctimas, aunque hayan tenido una historia trágica durante siglos. No son víctimas; son personas que han sobrevivido. Este no es un libro escrito desde el victimismo, sino desde la supervivencia. Haber sobrevivido y poder contarlo es un logro máximo, y me gustaría pensar que quienes me precedieron estarían contentos de ver que no han sido retratados como víctimas.

P.: ¿Cómo vives el hecho de que la guerra de Ucrania parezca enquistada y sin un final a la vista?

R.: Te acabas acostumbrando, hasta que un día estallas. La frustración se va acumulando y pasas por muchas fases: primero la incredulidad de que haya empezado, luego de que dure tanto; después la tristeza, la rabia, el enfado y, finalmente, la sensación de impotencia al ver que no puedes hacer nada para solucionarlo ni volver al lugar que te han arrebatado.

Eso te deja muy hundido anímicamente. Lo más doloroso es no ver un final próximo ni un apoyo político real que permita terminar con esto en condiciones justas para los perjudicados. Y, sobre todo, duele el temor de que la gente se canse y se olvide. Cuando los conflictos se enquistan durante años, dejan de importar y se convierten en un ruido de fondo. Eso es lo peor.

P.: ¿Qué tendría que ocurrir para que Ucrania pudiera recuperar esos territorios ocupados y volver a las fronteras anteriores al 24 de febrero de 2022?

R.: Para recuperarlos tendría que pasar algo muy sencillo: que Rusia ponga fin a la guerra y se retire. Es algo que depende de un solo país al que habría que obligar a hacerlo, pero parece que nadie está por la labor. Hemos entrado en una dinámica geopolítica en la que se le exige a Ucrania que reconquiste su tierra, cuando lo que debería exigirse es simplemente que Rusia abandone unos territorios que no son suyos.

En el punto en el que estamos, no parece que Rusia vaya a retirarse ni que se le pueda obligar a devolverlos. Así que lo único que queda es esperar a que el tiempo provoque un cambio de régimen en Rusia. Nadie es eterno y el régimen de Putin acabará cayendo por su propio peso porque no podrá seguir en el poder mucho más tiempo. Pero hasta entonces, no parece viable que Ucrania recupere sus fronteras previas a 2022.