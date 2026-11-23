El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que Europa está "lista" para negociar con Rusia sobre Ucrania. "Esperamos negociaciones en Abu Dabi y esperamos que Rusia esté dispuesta a unirse", ha dicho el canciller.

Merz se ha reunido este lunes en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza, en un momento en que se intensifican los contactos diplomáticos para impulsar el proceso de paz en Ucrania a la vez que los esfuerzos para apoyar militarmente a Kiev ante la llegada del invierno.

Merz ha pedido a Rusia que cese en sus "peligrosas provocaciones", en referencia al impacto de al menos dos misiles rusos en Polonia. "Polonia tiene nuestra total solidaridad, y la OTAN defenderá cada centímetro de su territorio", ha declarado.

"Mirando atrás, somos conscientes del error que cometimos al no aceptar a Ucrania como miembro de la OTAN", ha declarado también el primer ministro alemán.

Preguntado sobre los últimos incidentes con cargueros rusos, uno de los cuales fue atacado el pasado sábado en el mar de Finlandia, Merz ha asegurado que ningún miembro de la OTAN tiene "ningún interés en una escalada en la región del mar Báltico". El canciller alemán ha pedido que se respete la libertad de navegación en todo el mundo.

Merz ha dicho sentirse también "en shock" por las informaciones de que Rusia planea poner un arma nuclear en el espacio.

Rutte advierte a Rusia que no volverá a las posiciones de 1997

Por su parte, Rutte ha reiterado el apoyo de los aliados a Ucrania y ha dicho que los mandos militares de la Alianza están analizando lo sucedido en Polonia, así como los últimos ciberataques y ataques híbridos en territorio europeo.

"Con cada incidente en Europa, más ayuda a Ucrania, no menos", ha explicado Rutte. "Lo que no va a ocurrir es que movamos las posiciones de la OTAN a las anteriores a 1997", tal y como ha pedido el presidente ruso, Vladímir Putin. "La conversación real con los rusos aún tiene que comenzar", ha añadido el secretario general.

Rutte también se ha referido a la posibilidad de que Rusia envíe al espacio algún tipo de armamento. "Puedo asegurar que siempre nos aseguramos de defender cada centímetro de territorio de la OTAN. Y eso incluye asegurarnos de que estamos seguros en lo referente al elemento espacial".

El secretario general ha asegurado que la Alianza tiene una diversidad de opciones de respuesta, incluso si se mantienen ocultas para el público general. "Vemos estas situaciones en Polonia, en Estonia, etc. Respecto al dominio militar, siempre hacemos evaluaciones de nuestra disuasión y defensa y hacemos las actualizaciones necesarias", ha explicado.