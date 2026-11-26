La Unión Europea está dividida sobre cómo financiar la ayuda a Ucrania. Un grupo de países, con Alemania a la cabeza, cree que debe incluirse en el presupuesto europeo y que la carga no caiga sobre algunos países, mientras que otros, como República Checa, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, se oponen. El Consejo Europeo se reúne de forma extraordinaria este jueves y el viernes para debatir sobre ello, entre otras materias, pero la decisión final puede retrasarse hasta diciembre.

La Comisión Europea propuso el 18 de noviembre un nuevo préstamo de 45.000 millones para 2027, con 25.000 millones para gastos militares y 20.000 millones para el presupuesto del Estado. La propuesta es que el préstamo se financie mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales y estaría garantizado por el margen presupuestario de la UE.

Hungría, Eslovaquia y la República Checa ya quedaron fuera del préstamo anterior a Ucrania de 90.000 millones.

Rusia ya ha criticado un posible aumento de la financiación de la UE a Ucrania. "La UE planea destinar otra gran suma de dinero a la guerra. No se trata de dinero para la paz", ha declarado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Alemania insiste en conectar el presupuesto con la ayuda a Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reiterado este jueves en Bruselas que "existe una conexión entre nuestro apoyo a Ucrania y el presupuesto europeo", informa Efe. Merz ha condicionado el apoyo alemán a los presupuestos a que la carga de la ayuda a Ucrania recaiga sobre todos los países.

Países Bajos y las repúblicas bálticas, entre otros países, apoyan a Alemania. "Ningún país de la UE puede quedar al margen", ha declarado el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según Efe. "Europa y Ucrania están vinculadas porque Ucrania lucha por nosotros y nosotros sólo contamos euros, ellos derraman sangre" ha afirmado por su parte el primer ministro de Estonia, Kristen Michal.

El primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, ha vuelto a rechazar ligar los presupuestos a la ayuda a Ucrania y ha pedido que esta se negocie por separado.

Por su parte, el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha adelantado que su país sólo participará en la financiación no militar y que quiere concentrar la ayuda en las zonas de Ucrania donde vive población étnicamente búlgara.

El primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, ha vaticinado que el Consejo Europeo será una "batalla" porque algunos países hacen "todo lo posible" para no financiar a Ucrania, y porque otros creen que el presupuesto común ya es demasiado elevado.

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha afirmado por su parte que "estamos a años luz" de encontrar un acuerdo sobre el presupuesto.

Continúan los ataques en Ucrania

Mientras tanto, en el teatro de guerra continúan los ataques.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado del derribo de 343 drones ucranianos, en un ataque contra 15 regiones rusas, la península de Crimea (territorio ucraniano anexionado unilateralmente por Rusia), el mar Negro y el mar de Azov.

En la zona de la región de Zaporiyia ocupada por Rusia han muerto al menos cinco personas y tres han resultado heridas al impactar los drones contra un aparcamiento. Ha ocurrido en la localidad de Vesele, según ha informado el gobernador regional impuesto por Rusia.

También han sido atacadas una central eléctrica en la región sureña de Stávropol y una estación de bombeo de petróleo en Bashkiria, según informa Efe, que cita canales de Telegram. Los daños producidos no están claros.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha restado importancia a los ataques ucranianos contra refinerías del país. Ucrania asegura que los bombardeos han reducido a menos de la mitad la capacidad de refinado de Rusia.

También este jueves, un ataque contra Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha dejado al menos dos muertos y varios heridos, mientras un bombardeo con misiles balísticos ha dejado al menos siete heridos en la capital, Kiev.

Los bomberos sacan un cuerpo de entre los escombros de una causa destruida por un ataque ruso en Járkov, Ucrania, el 26 de noviembre de 2026.Andrii MarienkoAP Photo/Andrii Marienko

EE.UU. aprueba vender a Ucrania equipo para los F-16

Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este jueves que Washington aprueba la posible venta a Ucrania de un paquete de equipamiento especializado para el mantenimiento de los aviones F-16. La venta deberá ser pagada por los países europeos.

El equipo costará un total de 621,9 millones de dólares (unos 566,7 millones de euros) que deberán ser pagados por Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega.

Estados Unidos elegirá por concurso a la empresa que proporcione el equipo.

Ucrania está usando cada vez más los aviones F-16 que le facilitaron varios países aliados europeos para hacer frente a los drones a reacción rusos, lo que implica más desgaste y necesidades de mantenimiento.