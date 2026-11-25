Un ataque ruso ha matado a dos personas y ha dejado a otras tres heridas —entre ellas, un menor— en la región ucraniana de Odesa, a orillas del mar Negro, según el gobernador Oleg Kiper. El ataque ha afectado a vehículos, así como a edificios particulares e industriales.

Otro hombre ha muerto en la zona de Bila Tserkva, una ciudad de 200.000 habitantes situada a 64 km de las afueras de Kiev, ha informado en Telegram el gobernador regional, Timur Tkachenko. Asimismo, las fuerzas rusas han vuelto a atacar la capital ucraniana, lo que ha provocado un incendio en un edificio de apartamentos de varias plantas y ha dejado a dos personas heridas, según ha indicado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Desde septiembre, las fuerzas rusas han sometido a Kiev y a otras ciudades ucranianas a ataques casi constantes.

Ucrania ataca dos refinerías de petróleo rusas

Esta misma madrugada, las fuerzas ucranianas han atacado dos refinerías de petróleo rusas, incendiándolas en un ataque masivo que ha provocado cortes de electricidad y al menos una víctima mortal.

La refinería de petróleo de Sizran ha sido alcanzada por un rayo y ha producido un incendio en las inmediaciones de la planta, según el canal de monitoreo ucraniano Exilenova Plus.

La instalación de Kuibishev también ha sido objetivo del masivo ataque ucraniano, y testigos presenciales han compartido imágenes de vídeo de las defensas antiaéreas en funcionamiento mientras sonaban las sirenas antiaéreas.

Incendio en la refinería de petróleo de Kuibishev, en la región de Samara, RusiaExilenova Plus / Telegram

Las dos refinerías de petróleo, ambas ubicadas en el óblast de Samara, en Rusia, están separadas por unos 100 kilómetros y se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia.

Ucrania ataca regularmente objetivos militares en lo profundo de Rusia y en los territorios ocupados, en un esfuerzo por disminuir la capacidad de Moscú para continuar su guerra.