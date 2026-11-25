Al menos 470.000 soldados rusos han muerto desde el comienzo de la guerra de Ucrania, según datos del Servicio Estatal de Estadísticasruso, Rossdat, que se han filtrado tras un ciberataque, y a los que han tenido acceso varios medios internacionales. La cifra supera las estimaciones anteriores de los analistas y muestra la escala del coste humano de la guerra para Rusia. Moscú no ofrece datos oficiales de bajas en el conflicto.

Dos grupos distintos de jáquers, el bielorruso Ciber Partisanos y el ucraniano Cuervo Silencioso, consiguieron penetrar en los servidores de Rossdat el 1 de noviembre, y extranjeron datos de su sitio web y de su red interna. En total, la base de datos obtenida contenía 29,7 millones de registros de muertes desde 2021 a 2026. Rossdat dejó de publicar datos de mortalidad a mediados de 2025.

Posteriormente, el 8 de noviembre, los ciberactivistas compartieron estos datos con periodistas de varios medios, entre ellos Mediazona, Meduza y The Insider, tres medios rusos que trabajan desde el extranjero; la BBC y el diario alemán Der Spiegel. Estos medios han realizado comprobaciones sobre los datos para comprobar que son verdaderos, y han realizado sus propios cálculos de víctimas de la guerra.

La base no contiene ningún campo que identifique expresamente y de manera distintiva las muertes en la guerra de Ucrania. En su lugar, los medios han filtrado los datos o códigos que identifican muertes por heridas o acciones en "operaciones militares"; las descripciones de la muerte que incluyen expresiones relacionadas con el Ejército; y también aquellas muertes que han sido declaradas en los tribunales, después de que la persona fuera dada por desaparecida.

Por eso la estimación de víctimas varía: The Insider habla de 470.000, mientras Meduza y Mediazona eleva la cifra a 490.000.

Además, hay que tener en cuenta que las bajas de guerra tardan en reflejarse en el registro de Rossdat, a veces incluso meses o todo un año. Mediazona, por ejemplo, explica que desde mediados de 2025, el número de muertes registradas con un retraso de más de un año es 50 veces mayor que antes de la guerra. Por eso, el número real de bajas hasta otoño de 2026 puede ser mucho mayor.

Meduza y Mediazona han aplicado un modelo lineal, basado en datos anteriores, y calculan que el total de soldados muertos en la guerra hasta noviembre de 2026 supera los 700.000 y probablemente se acerca a los 720.000. Der Spiegel cree que "las pérdidas de Putin" son "más de 600.000" hombres.

Más de mil suicidios según The Guardian

Por otra parte, el periódico británico The Guardian, que también ha tenido acceso a los datos de Rosstat, afirma que más de mil soldados rusos (1.087, para ser precisos) se han suicidado desde que comenzó la guerra. Otras 885 muertes son atribuidas a "móvil desconocido" y podrían ser también suicidios.

Según Ivan Chuvilyaev, portavoz de Idite Lesom, grupo que asiste a potenciales desertores rusos, la cifra real "es obviamente mucho mayor".

Los expertos consultados por el diario hablan de "presiones extremas de otros soldados o mandos", "miedo a ser enviados a misiones muy peligrosas" y hasta "abusos físicos y torturas" para mantener la disciplina.

La mayoría de suicidios tuvo lugar en Ucrania o regiones limítrofes, pero también han ocurrido en barracones, campos de entrenamiento y hasta domicilios particulares.

El Kremlin pone en duda los datos

"La única fuente que puede revelar oficialmente la información sobre los militares rusos caídos es el Ministerio de Defensa. Propongo no tomar en cuenta ninguna otra información", ha declarado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, según recoge Efe.

El Ministerio de Defensa ruso dejó de compartir los datos de los soldados rusos fallecidos en 2022, y el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en 2024 que Ucrania pierde en el campo de batalla cinco veces más militares que Rusia.

En febrero de este año, cuando se cumplían cuatro años del comienzo de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el número de soldados ucranianos muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, ascendía a 55.000, a los que había que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".

Según el Estado Mayor ucraniano, las bajas rusas acumuladas hasta entonces sumaban los 1.256.080 efectivos, entre muertos y heridos. El Reino Unido, en un informe también de febrero, estimaba aproximadamente en 1.245.000 las bajas rusas desde la invasión, con una tasa de fallecidos de más de 1.100 soldados al día.

La última estimación es del estadounidense Center for Strategic and Internacional Studies (CSIS). En un análisis de julio, el CSIS estimaba que las bajas rusas ascendían a 1,4 millones, entre ellas 450.000 muertos, entre febrero de 2022 y junio de 2026. Esto supone más de cuatro veces las bajas sufridas por EE.UU. y más de nueve veces las bajas soviéticas y rusas en todos los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial.