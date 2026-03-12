Josep Borrell, sobre la guerra de Irán: "Lo único que puede parar a Trump son los mercados financieros"

El exjefe de la diplomacia europea y exministro de Exteriores español, Josep Borrell, cree que la escalada bélica en Oriente Medio responde en gran medida a la falta de estrategia de Donald Trump y advierte de que el único freno real para el presidente estadounidense podría venir de la presión económica. "Lo único que puede parar a Trump son los mercados financieros", ha afirmado en una entrevista concedida al programa de TVE La noche en 24 horas.

"Lo único que puede parar a Trump es que el tipo de interés del dólar americano suba, que la inflación suba y que tenga problemas internos, y eso es precisamente lo que está buscando Irán con su respuesta", ha valorado.

Según Borrell, el presidente de Estados Unidos ha entrado en la guerra con Irán sin un plan claro, arrastrado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ya tenía decidido atacar al régimen iraní. "Trump no tenía más plan que bombardear y luego ya veremos", ha señalado. Una estrategia que considera muy peligrosa por las consecuencias regionales y globales que puede desencadenar.

El actual presidente del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) ha advertido de que el conflicto puede desestabilizar aún más Oriente Medio y ha recordado que los intentos de cambiar regímenes por la fuerza ya fracasaron en Afganistán e Irak: "¿De verdad creen que van a cambiar el régimen de Irán así?".

Borrell también ha cuestionado el estilo político del presidente estadounidense. "Da la sensación de tener la edad mental de un niño de diez años", ha dicho, calificándole de "narcisista patológico", capaz de defender una postura un día y la contraria al siguiente.

Europa y la pérdida del faro moral Durante la entrevista, Josep Borrell también ha criticado duramente la división interna de la Unión Europea ante los conflictos de Oriente Medio. Según ha explicado, el organismo comunitario lleva décadas fracturado en esta cuestión y la guerra en Gaza ha evidenciado aún más esas diferencias. El ex alto representante ha señalado que países como España, Irlanda, Bélgica o Eslovenia han defendido posiciones más críticas con la actuación israelí en Gaza después del ataque de Hamás, mientras que el resto de gobiernos europeos han evitado dar ese paso. Unas diferencias que se han acentuado en la actual guerra de Irán, en la que "solo España ha tenido el valor de decir que era un ataque al derecho internacional". Borrell también ha cuestionado algunas posiciones dentro de las instituciones comunitarias, en particular las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A su juicio, la actual "cacofonía europea" se debe en parte a que la Comisión se ha pronunciado en cuestiones que no le corresponden. "El Tratado dice claramente que la Comisión no representa a la Unión en política exterior y de defensa", ha recordado, señalando que esa función es competencia del Consejo Europeo presidido por António Costa. Von der Leyen dice que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" Más allá de las discrepancias institucionales, Borrell cree que la posición europea en la guerra de Gaza ha debilitado gravemente su credibilidad internacional: "El mundo no ve a Europa como faro moral. Si alguna vez lo fuimos, ese faro está enterrado bajo las ruinas de Gaza", ha sostenido, y ha añadido que la falta de sanciones efectivas contra Israel ha erosionado la autoridad europea para defender los derechos humanos.