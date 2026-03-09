El Supremo permite el plus de maternidad para padres y madres en pensiones de funcionarios de clases pasivas

El Tribunal Supremo ha establecido que el complemento de maternidad por aportación demográfica, vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, para las pensiones de clases pasivas, puede ser disfrutado por ambos progenitores de manera simultánea si cumplen los requisitos legales.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

En tres sentencias deliberadas conjuntamente, la sala de lo contencioso ha estimado un recurso contra un fallo de julio de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El alto tribunal destaca que este criterio coincide con lo que ha venido sosteniendo la sala de lo social sobre el disfrute dual del complemento de maternidad por aportación demográfica en relación al régimen de la Seguridad Social.