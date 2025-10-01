En directo, la flotilla de Gaza hoy y última hora de la masacre de Israel en la Franja: La flotilla asegura que su determinación "es máxima"
- La Global Sumud Flotilla entra en "zona de alto riesgo" y denuncia el acoso de buques militares y drones
- Sigue la emisión en directo la Flotilla de Gaza, en RTVE Play
La flotilla rumbo a Gaza, compuesta activistas en embarcaciones de diferentes países, ha llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones, una "zona de alto de riesgo" a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). Varios miembros de la flotilla han alertado de que están siendo hostigados por drones y por otras embarcaciones en las últimas horas.
- El Gobierno recomienda a la flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión y anuncia de que el buque de salvamento no accederá
- La flotilla ve una "gran decepción" que el buque español se mantenga a distancia, pero aseguran que "la determinación es máxima"
- La organización ha avisado de que "embarcaciones sin identificar se acercaron a varios barcos de la Flotilla" durante la noche
- Hamás se ha reunido con mediadores de Catar y Egipto y ha prometido dar una rápida respuesta al plan de Trump sobre Gaza
- Israel ha advertido a los palestinos que los que se queden en la ya ocupada ciudad de Gaza serán considerados terroristas
En directo la flotilla de Gaza y masacre de Israel:
-
16:55
El Senado rechaza la moción sobre el "genocidio" en Gaza por el voto en contra de PP y Vox
El Senado ha rechazado este miércoles la moción socialista -con los votos en contra del PP y Vox- que reclamaba una "rotunda condena al "genocidio" en Gaza y Cisjordania, un término que pocos dirigentes populares han empleado hasta ahora y entre los que no se cuenta el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
De nuevo, PSOE y PP se han enzarzado en la cuestión de Gaza y otra vez por la utilización del término 'genocidio'.
Los socialistas instan a sus oponentes a utilizarlo para referirse a la situación de la Franja, "un páramo de destrucción, muerte y hambruna", ha subrayado el senador del PSOE Juan Espadas al defender la moción. "¿Cómo podemos seguir evitando una condena sin paliativos?", ha preguntado.
En su turno, la senadora popular Pilar Rojo ha dejado claro que su partido, "y cualquier persona de bien", tiene que sentirse consternada por todas las muertes y destrucción y "a la vez avergonzada", porque la comunidad internacional no haya sido capaz de frenar esta "masacre". Pero eso no quita, ha dicho Rojo, para denunciar que Pedro Sánchez "esté utilizando Gaza para sus temas internos" y para asegurar que al presidente del Gobierno "le preocupan poco los gazatíes, como le importaban los saharauis", insistiendo en que solo le mueven sus estrategias electorales.
A favor de la moción socialista, han votado los partidos independentistas y de izquierdas, entre ellos el PNV, que ve claramente la intención "genocida" del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque ha lamentado la escasa respuesta internacional para parar "esta atrocidad".
-
16:03
Greta Thunberg y los miembros de la tripulación saludan desde un barco, parte de la Flotilla Global Sumud, cuyo objetivo es llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, mientras navegan frente a la isla de Creta, Grecia.
FOTO: REUTERS/Stefanos Rapanis/File Photo
-
15:55
El Gobierno cree que Israel intervendrá la flotilla si va a Gaza y les pide por seguridad no avanzar
El Gobierno ha ordenado al buque de la Armada que escolta a la flotilla que se detenga y ha pedido a los activistas que no entren en la zona de exclusión. Una posición que ha abierto una brecha con Sumar y también con los socios de investidura. Podemos acusa al Gobierno de hacer el trabajo sucio a Israel.
-
15:47
Sudáfrica expresa "preocupación" por la seguridad de la flotilla que se dirige a Gaza
Sudáfrica expresó su “preocupación” por la seguridad de la Global Sumud Flotilla, que navega en el Mediterráneo con rumbo a Gaza y lleva ciudadanos sudafricanos, tras entrar en una “zona de alto riesgo” este miércoles a 150 millas náuticas (278 kilómetros) de la Franja, que se encuentra bajo bloqueo naval.
“Observamos con profunda preocupación los informes sobre la actividad de drones no identificados en las inmediaciones de las embarcaciones civiles”, indicó el Gobierno del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en un comunicado. “Sudáfrica desea reiterar, en los términos más enérgicos, su llamamiento a todos los actores para que se adhieran estrictamente al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los principios pertinentes del derecho internacional humanitario”, añadieron.
La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones, transporta a unas 500 personas, entre ellas parlamentarios europeos, africanos y latinoamericanos, abogados y activistas como la sueca Greta Thunberg.
-
15:40
Estudiantes universitarios en Italia ocupan varias facultades en apoyo de la Flotilla
Cientos de estudiantes de ciudades italianas como Padua (norte) o Roma (centro) ocuparon este miércoles varias facultades universitarias para apoyar la flotilla que lleva alimentos y medicamentos a Gaza y exigir el fin de los acuerdos de colaboración entre universidades italianas e israelíes.
"Por Gaza, por Palestina, por la Flotilla Global Summud. Cerremos las universidades, las ciudades, el país. Ya no es momento de mirar hacia otro lado", declaró la asociación de estudiantes de la Universidad de Padua.
Durante la jornada de hoy y hasta nuevo aviso, los estudiantes permanecerán en el interior de la facultad realizando actividades y mesas redondas y transmitirán en directo esta tarde las imágenes que llegan de la Flotilla Global Sumud. La decisión de ocupar la instalación universitaria se tomó después de una asamblea que reunió horas antes a más de 200 estudiantes, que estaban unidos por organizarse para que la universidad "se posicione y tome medidas concretas ante el genocidio en curso". "El genocidio en Gaza y los repetidos ataques a la Flotilla Global Sumud nos exigen no mirar hacia otro lado y seguir organizándonos, como estudiantes y ciudadanos", subrayaron.
En Roma, estudiantes de la Universidad La Sapienza izaron el martes una bandera palestina y ocuparon la Facultad de Ciencias Políticas, además de interrumpir las clases que se estaban impartiendo "tras una gran marcha estudiantil", según la organización juvenil comunista Cambiare Rotta.
"En Milán, Bolonia, Bari, Palermo, Pisa y Perugia, decenas de asambleas en departamentos y facultades se están organizando para la huelga general anunciada en cuanto se tocó la Flotilla", aseguraron en sus redes sociales. En Génova (norte), según informaron, la ocupación del rectorado "continúa a pesar de las amenazas y las intimidaciones del rector". Mientras que en otras universidades, como la de Turín (norte) o la de Pisa (norte), las movilizaciones y ocupaciones estudiantiles han provocado la ruptura en las relaciones académicas con universidades de Israel.
-
15:32
La Flotilla de Gaza entra en zona de alto riesgo
La flotilla rumbo a Gaza, compuesta activistas en embarcaciones de diferentes países, ha llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones, una "zona de alto de riesgo" a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). Se prevé que la embarcación llegue este jueves por la mañana a Gaza.
El activista de la Global Sumud Flotilla, Juan Bordera, explica que "presumiblemente este miércoles ejecutarán la última acción de ilegalidad absoluta, que es interceptar una serie de barcos que llegan con ayuda humanitaria".
Durante esta madrugada han sido abordados e intimidados por barcos, drones y submarinos, aunque indican que por el momento no ha ocurrido nada.
FOTO: REUTERS TV
-
14:55
Alejandra Martínez, activista a bordo de la flotilla: "El plan de Israel es detenernos y secuestrarnos"
Alejandra Martínez, activista a bordo de la Global Sumud Flotilla, asegura que la situación a bordo a esta hora "es tranquila" después de una noche tensa y que están a unas 110 millas de Gazam, donde llegarán, según lo previsto, la madrugada del jueves.
Sin embargo, asegura, "el plan ilegal y criminal de Israel al parecer es interceptar esta flotilla, detenernos y secuestrarnos para llevarnos e interrogarnos en Israel".
"Cualquier cosa que haga el estado genocida de Israel para impedir que cumplamos con nuestra misión es un crimen contra el derecho internacional y contra el derecho humanitario. Israel no puede impedir la entrada de material humanitario a la Franja de Gaza, eso es un crimen de guerra", denuncia la activista.
Asegura que no pondrán resistencia en caso de que vayan a detenerlos y recuerda: "Somos una misión pacífica y no violenta, en la que simplemente hay médicos, periodistas, militantes, activistas que cargamos barcos con material humanitario para hacer lo que no están haciendo los Gobiernos".
-
14:40
Primer encontronazo entre la flotilla y el Gobierno israelí
La Flotilla Global Sumud está navegando a esta hora hacia la Franja y está a poco más de 10 kilómetros del punto en el que fue interceptado el anterior buque humanitario. Informa el enviado especial de RNE a Jerusalén, Santiago Echevarría.
“¿La Flotilla ha tenido su primer encontronazo con la Armada israelí— Radio 5 (@radio5_rne) October 1, 2025
¿¿"Continúa navegando a esta hora hacia la Franja y está a poco más de 10 kilómetros del punto en el que fue interceptado el anterior buque humanitario", informa el enviado especial a Jerusalén, @S__Echevarria pic.twitter.com/eI8SIxiADS“
-
14:05
Israel advierte a los gazatíes de que si permanecen en la ciudad de Gaza los considerará "terroristas"
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que los gazatíes que no abandonen la ciudad de Gaza hacia el sur serán considerados "terroristas".
"Esta es la última oportunidad para los residentes de Gaza que deseen desplazarse hacia el sur y dejar a los terroristas de Hamás aislados (...) y afrontando las operaciones de alta intensidad del Ejército", ha dicho Katz en declaraciones recogidas por medios israelíes. Quienes no lo hagan, ha afirmado, serán tratados como "terroristas y simpatizantes del terrorismo".
El Ejército israelí ha anunciado que no permitirá la libre circulación hacia la ciudad de Gaza por la carretera de Al Rashid a quienes ya se hayan desplazado o decidan desplazarse al sur, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre desde hace semanas.
-
13:43
AMPLIACIÓN: El Gobierno cree que Israel intervendrá la flotilla si va a Gaza y les pide por seguridad no avanzar
El Gobierno de España ha pedido a la Global Sumud Flotilla (GSF), la flota de barcos que se dirigen a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, que no se ponga en riesgo y da por hecho una intervención de Israel si se acercan más.
Según fuentes de Moncloa a RTVE, desde el Ejecutivo se ha comunicado a los integrantes de la flotilla que el buque enviado de la Armada ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias, pero que no podrá entrar en la zona de exclusión que ha establecido el ejército israelí.
"Hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla", han añadido las mismas fuentes. En las últimas horas, desde el Gobierno dan por hecho que por la información de la que disponen y tras los contactos que se han producido en las últimas horas, Israel va a intervenir si la flotilla se adentra hacia la costa de Gaza con la ayuda humanitaria.
Lee la noticia completa, por Félix Doñate.
-
13:30
Sánchez, sobre la flotilla: "Es una misión que no habría tenido lugar si Israel hubiera permitido el reparto de ayuda"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la misión que lleva a cabo la Global Sumud Flotilla no habría sido necesaria "si el Gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de ayuda". Asegura que el Ejecutivo ha estado en contacto con ellos y que los españoles contarán con "toda la protección diplomática".
"No representan un peligro ni una amenaza para Israel y espero que Israel y el Gobierno de Netanyahu no represente una amenaza para esta flotilla", ha asegurado el presidente a su llegada a la Cumbre de la Unión Europea.
“Pedro Sánchez, sobre la flotilla: "Es una misión humanitaria que no habría tenido lugar si el Gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de ayuda humanitaria"#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/VLvuuyyqyQ“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 1, 2025
-
13:15
Robles, sobre la flotilla: "Pueden poner en riesgo la vida de otras personas"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que el buque de acción marítima (BAM) Furor de la Armada española, que salió el pasado viernes de Cartagena para asistir a la flotilla y ayudar en un eventual rescate, no va a entrar a la "zona de exclusión" establecida por Israel en aguas palestinas y ha advertido que los activistas asumen "un riesgo enorme".
"Hay que poner en una balanza la responsabilidad y hay un riesgo para las vidas de las personas que estan en la flotilla", ha dicho la ministra, que asegura que pese a que la flotilla lleva a cabo una "labor positiva", es "su responsabilidad" y deben valorar el riesgo que asumen y en el que ponen a otras personas.
El buque de la Armada española, ha dicho Robles, está monitorizando a la flotilla en todo momento y solo intervendrá "en caso de absoluta necesidad".
-
13:05
Cruz Roja suspende sus operaciones en ciudad de Gaza ante el aumento de ataques
El Comité Internacional de la Cruz Roja se ha visto obligado a suspender de forma temporal las operaciones en su oficina de la ciudad de Gaza y trasladarlas al sur del enclave ante la intensificación de los ataques israelíes.
"La escalada de las operaciones militares en la ciudad de Gaza ha obligado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a suspender temporalmente sus actividades allí y reubicar a su personal en las oficinas del sur, con el fin de garantizar su seguridad y la continuidad de las labores humanitarias", ha señalado la organización en un comunicado.
-
12:33
El Gobierno pide a la Flotilla "que no avance, porque si no, Israel va a intervenir"
Fuentes del Gobierno a RTVE han indicado que, por la información de la que disponen y los contactos realizados en las últimas horas, recomienda a la Flotilla "que no avance, porque si lo hace, Israel va a intervenir". Sumar, añaden las fuentes, "sabe perfectamente cuál es la situación y cuales son los riesgos".
-
12:23
Dos nuevas muertes por hambre en Gaza elevan la cifra a 455 desde el 7 de octubre
Al menos dos gazatíes, entre ellos un niño, han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna, según un recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad; lo que eleva a 455 los fallecidos desde octubre de 2023, entre ellos 151 niños.
El pasado 22 de agosto, un organismo internacional avalado por la ONU declaró oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas. Desde entonces, se han contabilizado 177 muertes por desnutrición, entre ellas 36 menores, de acuerdo con Sanidad.
-
12:02
Francesca Albanese: "La flotilla está llevando valor para hacer cumplir el derecho internacional"
La relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha asegurado que la ayuda humanitaria que porta la flotilla es una "gota en el océano", pero lo importante es que lleva "el valor para hacer cumplir con el derecho internacional".
Lo que está haciendo la flotilla, ha recordado, "es absolutamente legal" e Israel debería asegurarse de que la misión se lleva cabo "sin obstáculos". "El hecho de que haya Estados que no garanticen la proteccion de la flotilla es increíble y debe enfrentar consecuencias", ha defendido en una rueda de prensa.
-
11:50
AMPLIACIÓN: Amnistía Internacional pide a la FIFA y a la UEFA la suspensión de Israel
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha solicitado a la UEFA y la FIFA que suspenda a la Asociación Israelí de Fútbol (IFA por sus siglas en inglés) hasta que dejen de jugar en sus ligas aquellos clubes con sede en asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado.
Firmada por la secretaria general de AI, Agnes Callamard, y dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo en la UEFA, Aleksander Çeferin, la carta recuerda el "genocidio contra los palestinos" que Israel está perpetrando en Gaza mientras sigue expandiendo las colonias ilegales en Cisjordania.
-
11:31
Simón Vidal, activista a bordo de la Flotilla: "Nuestras ganas suben, la determinación es máxima"
El activista a bordo de la Global Sumud Flotilla Simón Vidal ha denunciado en el Canal 24 Horas el "grave delito" que suponen las "peligrosas maniobras" realizadas por Israel a lo largo de la noche.
"Hemos sido alcanzados por un barco y lo que creemos que era un submarino", ha explicado. Primero, han atacado al barco nodriza de la Flotilla, el Alma, y "han tirado todos los dispositivos de navegación electrónica abajo". Después,"hemos cogido nosotros el mando de la flotilla y nos han hecho lo mismo", ha asegurado.
Estas acciones, "por supuesto que no" frenan el empeño de los tripulantes a bordo de la flotilla. "Nuestras ganas suben y la determinación es máxima. Nunca hemos dudado de lo que estamos haciendo", ha dicho.
-
11:14
Aministía Internacional envía una carta a FIFA y UEFA para que suspendan a Israel
Amnistía Internacional ha informado de que ha enviado una carta a la FIFA y a la UEFA pidiéndoles que suspendan a la Asociación Israelí de Fútbol (IFA) de sus torneos hasta que excluya a los clubes con sede en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) de seguir jugando en las ligas de fútbol de Israel.
La organización ha recordado que mientras la selección israelí "se prepara para los partidos de clasificación para el Mundial contra Noruega e Italia, Israel sigue perpetrando un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza".
"Más de 800 deportistas, jugadores y funcionarios deportivos figuran entre las más de 65.000 personas que las fuerzas israelíes han matado en una campaña deliberada de devastación generalizada, desplazamiento forzoso y hambruna de civiles", ha dicho la secretaria general de la organización, Agnès Callamard.
-
11:11
Yolanda Díaz: "La Flotilla de la Libertad cumple con el derecho internacional"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en una publicación en Bluesky que la Flotilla de la Libertad "cumple con el derecho internacional" y que su misión humanitaria es "legítima y necesaria".
"Netanyahu es un criminal de guerra responsable del genocidio contra el pueblo palestino. Es el único fuera de la legalidad. España y la UE deben proteger a la Flotilla", ha afirmado la ministra.
“La Flotilla de la Libertad cumple con el derecho internacional. Su misión humanitaria hacia Gaza es legítima y necesaria. Netanyahu es un criminal de guerra responsable del genocidio contra el pueblo palestino. Es el único fuera de la legalidad. España y la UE deben proteger a la Flotilla.“— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 1 de octubre de 2025, 10:47
-
11:03
Ada Colau denuncia que durante la noche se han acercado "varios barcos" a la flotilla
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a bordo de la Flotilla denuncia que "varios barcos, entre ellos un submarino" se han acercado a distintas naves que conforman la misión.
“DIRECTO ¿ | El #Canal24horas entrevista a Ada Colau. La exalcaldesa de Barcelona viaja a bordo de la Flotilla a Gaza y denuncia que "varios barcos, entre ellos un submarino" se han acercado a distintas naves que conforman la misión https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/TJdYByDnKQ“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 1, 2025
-
10:55
Ada Colau: "Pedimos a los Gobiernos que no se pongan de perfil"
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a bordo de la Flotilla, ha pedido a los Gobiernos, especialmente al español y los europeos, "que se posicionen, que no se pongan de perfil" y que ayuden a que el corredor que buscan crear en Gaza "sea una realidad".
Colau ha explicado que durante la noche, hacia las cuatro de la madrugada, la flotilla se ha puesto "alerta" al avistar barcos. Una hora después, la alerta ha sido "más significativa" porque se han acercado "mucho más". "Un submarino se ha acercado muchísimo, podría haber dañado la embarcación", ha explicado.
"Desde entonces no hemos visto ni drones, ni más barcos y creemos que están esperando a que nos acerquemos más a Gaza para [...], algo que es ilegal porque estamos aguas internacionanles, somos una mision humanitaria pacífica para hacer un corredor humanitario, que cumple con la absoluta legalidad. Pero israel se salta sistemáticamente la legalidad", ha denunciado.
-
10:32
AMPLIACIÓN: El Gobierno pide a la flotilla que no se ponga en riesgo a su llegada a Gaza: "La prioridad absoluta es su seguridad"
El Gobierno de España ha pedido a la Global Sumud Flotilla (GSF), la flota de barcos que se dirigen a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, que no se ponga en riesgo. "La prioridad absoluta es su seguridad", ha expresado el ministro para la Transición Ecológica, Óscar Lopez.
La flota de barcos ha llegado este miércoles a una "zona de alto de riesgo", a unas 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros).
En una entrevista en La Hora de La 1 en TVE, López ha evitado entrar a valorar qué ocurriría si Israel atacase la flotilla, pero ha descartado que el buque de la Armada vaya a entrar en aguas no internacionales. "No quiero hacer divagaciones sobre escenarios, estamos trabajando para garantizar la seguridad de las personas y haremos todo lo que esté en nuestra mano", ha expresado.
-
10:27
Belarra exige al Gobierno "que use la fragata para escoltar la misión y no para disuadirla"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la "política de titulares que no sirven para nada de este Gobierno ha llegado demasiado lejos" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que use el buque enviado por el Ejecutivo para asistir a la flotilla.
"Por Palestina, por nuestras compañeras que van en la Flotilla, por todas, exijo al presidente del Gobierno que use la fragata para escoltar la misión y no para disuadirla", ha dicho Belarra en una publicación en X.
“La política de titulares que no sirven para nada de este Gobierno ha llegado demasiado lejos. Por Palestina, por nuestras compañeras que van en la Flotilla, por todas, exijo al presidente del Gobierno que use la fragata para ESCOLTAR la misión y no para disuadirla. https://t.co/erABp0914i“— Ione Belarra (@ionebelarra) October 1, 2025
-
10:22
Un ataque israelí mata a un rescatista en Gaza
El equipo de rescate de la Defensa Civil de Gaza ha informado de la muerte de uno de sus trabajadores, Munther al Dahshan, en un ataque doble israelí durante una misión de rescate en una escuela que había sido previamente bombardeada en la ciudad de Gaza.
En un comunicado, la institución ha lamentado el fallecimiento de Dahshan y ha dicho que su muerte ha sido consecuencia de "los ataques de la ocupación israelí" contra sus fuerzas durante una operación de rescate en la escuela Al Falah, en el barrio de Zeitún.
-
10:15
La Flotilla Sumud denuncia una "operación intimidatoria" en altamar por parte de Israel
La Global Sumud Flotilla ha denunciado una "operación intimidatoria" por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí ha rodeado "de forma agresiva" esta madrugada una de sus principales embarcaciones.
Las comunicaciones a bordo, incluidas las transmisiones de circuito cerrado, han quedado "deshabilitadas de manera remota" y el capitán se vio obligado a realizar "una brusca maniobra evasiva para evitar una colisión frontal", según un comunicado de la organización.
La nota asegura que el buque realizó una operación similar contra otro de los barcos, el Sirius, lo que consideran "maniobras temerarias e intimidatorias" que han puesto "en grave riesgo a las personas participantes". "Interferir en nuestro paso es ilegal, y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra", ha denunciado la flotilla.
-
10:03
Hamás se reúne con mediadores y promete una rápida respuesta al plan de Trump sobre Gaza
Negociadores de Hamás se han reunido durante la noche en Doha con las delegaciones mediadoras de Catar, Egipto y Turquía, a las que han prometido una rápida respuesta al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.
Según una fuente "informada" citada por la cadena catarí Al Jazeera, el encuentro tenía el objetivo de abordar "las discusiones técnicas para formular una posición final sobre el plan de Trump". Hamás ha expresado que "estudiarán con responsabilidad" la propuesta de 20 puntos y que "trabajará una respuesta oficial lo antes posible tras finalizar las consultas con las facciones palestinas".
Trump dio el martes a Hamás un plazo de "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para Gaza, que presentó el lunes, y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y advirtió que de no hacerlo, "será un final triste".
-
9:56
La Marina israelí hostiga a la flotilla rumbo a Gaza, denuncia una activista de Podemos a bordo
La flotilla internacional que navega hacia Gaza ha sufrido un hostigamiento por parte de embarcaciones de la Marina israelí, que rodearon y deshabilitaron los sistemas de comunicación de dos de sus barcos, ha denunciado la activista y coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, integrante de la expedición.
Los militares, ha dicho, rodearon primero al barco líder, el 'Alma', obligando a su capitán a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal. Posteriormente se dirigieron al barco 'Sirius', donde repitieron la maniobra durante más tiempo antes de retirarse.
“A las 3:30 de la mañana empezamos a ver embarcaciones pequeñas que rodeaban primero al barco líder y después a una de las embarcaciones grandes. Se activaron los protocolos, pero finalmente se retiraron y hemos podido continuar con nuestra misión”, ha explicado Muñoz.
La activista ha denunciado también la posición del Gobierno español tras el envío del buque militar 'Furor', del que no conocen su ubicación exacta. “Lo que sí sabemos es el mensaje que ha trasladado: que no va a traspasar el bloqueo naval impuesto por Israel, un bloqueo que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal el año pasado”, ha indicado.
-
9:45
El Gobierno pide a la flotilla que no entre en la zona de riesgo en Gaza: "La prioridad absoluta es su seguridad"
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado que el Gobierno de España ha pedido a la flotilla que intenta llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria que no se ponga en riesgo. "La prioridad absoluta es su seguridad", ha expresado López en una entrevista en TVE.
-
9:21
Mueren al menos 23 gazatíes en bombardeos israelíes esta mañana, entre ellos un periodista
Al menos 23 gazatíes murieron esta madrugada en bombardeos israelíes, entre ellos un niño y un periodista, según confirmaron a EFE fuentes médicas locales.
El hospital Al Aqsa informó que seis personas fallecieron en la zona de Deir Al Balah, en el centro del enclave, entre ellas un niño de nueve años y el fotoperiodista Yahya Rizeq.
Con su muerte, Rizeq se convierte en el segundo periodista gazatí fallecido en Gaza desde el pasado sábado, tras la muerte de Muhammad al-Dayah, y se suma a las 195 víctimas entre trabajadores de medios registradas en la Franja desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Los hospitales Al Shifa y Al Ahli indicaron además que en el centro del enclave otros tres gazatíes fallecieron en bombardeos contra dos casas en los campos de desplazados de Nuseirat y Bureij.
Según las mismas fuentes, al menos 14 personas murieron en bombardeos en la ciudad de Gaza, incluidos ataques a la escuela Al Falah, en el barrio de Al Zeitoun, que albergaba a desplazados, a una vivienda familiar en Al Daraj y a un apartamento en Al Rimal.
El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre los ataques. Desde el inicio del conflicto, más de 66.000 gazatíes han muerto por ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.
-
8:55
El Gobierno recomienda a la flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión
El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la flotilla que no entren en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí porque el buque de salvamento marítimo 'Furor' no puede acceder a ella, ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla.
La Global Sumud Flotilla informó este martes de que ya había llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.
Por su parte, el Ejecutivo español les ha informado de que el buque de salvamento marítimo del Ejército ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias.
-
8:52
Las decenas de barcos que la componen han entrado en la denominada "zona de riesgo", aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.
-
8:51
Buenos días, comenzamos la narración al minuto de la última hora de la masacre en Gaza, hacia donde se dirige la Global Sumud Flotilla, compuesta por activistas de varios países, para llevar ayuda humanitaria a la Franja.