En directo, la flotilla de Gaza hoy y última hora de la masacre de Israel en la Franja: La flotilla asegura que su determinación "es máxima"

16:55

El Senado rechaza la moción sobre el "genocidio" en Gaza por el voto en contra de PP y Vox



El Senado ha rechazado este miércoles la moción socialista -con los votos en contra del PP y Vox- que reclamaba una "rotunda condena al "genocidio" en Gaza y Cisjordania, un término que pocos dirigentes populares han empleado hasta ahora y entre los que no se cuenta el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

De nuevo, PSOE y PP se han enzarzado en la cuestión de Gaza y otra vez por la utilización del término 'genocidio'.

Los socialistas instan a sus oponentes a utilizarlo para referirse a la situación de la Franja, "un páramo de destrucción, muerte y hambruna", ha subrayado el senador del PSOE Juan Espadas al defender la moción. "¿Cómo podemos seguir evitando una condena sin paliativos?", ha preguntado.



En su turno, la senadora popular Pilar Rojo ha dejado claro que su partido, "y cualquier persona de bien", tiene que sentirse consternada por todas las muertes y destrucción y "a la vez avergonzada", porque la comunidad internacional no haya sido capaz de frenar esta "masacre". Pero eso no quita, ha dicho Rojo, para denunciar que Pedro Sánchez "esté utilizando Gaza para sus temas internos" y para asegurar que al presidente del Gobierno "le preocupan poco los gazatíes, como le importaban los saharauis", insistiendo en que solo le mueven sus estrategias electorales.

A favor de la moción socialista, han votado los partidos independentistas y de izquierdas, entre ellos el PNV, que ve claramente la intención "genocida" del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque ha lamentado la escasa respuesta internacional para parar "esta atrocidad".