El Gobierno cree que Israel intervendrá la flotilla si va a Gaza y les pide por seguridad no avanzar: "Hay riesgo para sus vidas"

El Gobierno de España ha pedido a la Global Sumud Flotilla (GSF), la flota de barcos que se dirigen a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, que no se ponga en riesgo y da por hecho una intervención de Israel si se acercan más.

En el Gobierno temen, por la información que disponen y tras los contactos que se han producido en las últimas horas, que Israel pueda intervenir si la flotilla se adentra hacia la costa de Gaza con la ayuda humanitaria.

Precisamente, a su llegada a la Cumbre de la Unión Europea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "la flotilla no supone ninguna amenaza par Israel" y que únicamente es una "misión humanitaria". Por ello, ha dicho que espera que Israel "no provea de ninguna amenaza" que ponga en riesgo la integridad de la flotilla.

"Hemos estado en contacto con ellos, es una misión humanitaria que no hubiera tenido lugar si Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de ayuda humanitaria. He trasladado al gobierno israelí que los patriotas van a contar con toda la protección diplomática", ha añadido.

02.33 min Sánchez recuerda que la flotilla no representa "ni un peligro ni una amenaza" para Israel

Robles avisa de que "hay riesgo para las vidas de las personas de la flotilla" Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, "en este momento hay un riesgo para las vidas de las personas de la flotilla" y "desde la responsabilidad", el buque Furor "va a llegar hasta el límite de las aguas de exclusión". "La flotilla sabe lo que tienen que hacer, saben que asumen una situación de riesgo y tendrán que valorar y ya es su responsabilidad el riesgo que asumen", ha añadido la titular de Defensa. "El buque como tal no puede entrar más adentro de la zona de exclusión, solo en caso de labores de salvamento se podrían realizar actuaciones", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona, punto desde el que partió la flotilla humanitaria. "Tienen que valorar que pueden poner en riesgo al vida de muchísimas personas. El buque Furor está en la zona y tiene monitorizada la situación", ha insistido. La flota de barcos ha llegado este miércoles a una "zona de alto de riesgo", a unas 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). Además, varios miembros de la tripulación han alertado que están siendo hostigados por drones y por otras embarcaciones en las últimas horas. Óscar López pide a la flotilla que no se ponga en riesgo a su llegada a Gaza: "La prioridad absoluta es su seguridad" En una entrevista en La Hora de La 1 en TVE, el ministro, Óscar López, ha evitado entrar a valorar qué ocurriría si Israel atacase la flotilla, pero ha descartado que el buque de la Armada vaya a entrar en aguas no internacionales. "No quiero hacer divagaciones sobre escenarios, estamos trabajando para garantizar la seguridad de las personas y haremos todo lo que esté en nuestra mano", ha expresado. "Hemos llegado hasta donde hemos podido. Hemos mandado el barco hasta ese límite y estará allí para darles asistencia. Pero en este momento, la prioridad absoluta y máxima es la seguridad de esas personas que están en la flotilla. Por eso, ayer les recomendamos que no cruzaran ese límite", ha añadido López.

Díaz pide ayuda a la UE "para dar seguridad" a la flotilla En la otra ala del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado muy tajante durante un acto de su ministerio. "Se está cometiendo un genocidio en Gaza, se está utilizando el hambre como arma de guerra, están asesinando a niños y niñas palestinas, la flotilla que acompaña hoy es un ejemplo absoluto de cooperación humanidad y respeto a la legalidad internacional". "Necesitan apoyo, sus vidas hoy corren riesgo y, por tanto, nuestro país tiene que darles apoyo", ha clamado la ministra de Sumar. "Son españoles que están defendiendo la legalidad internacional frente a un criminal de guerra que se llama Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención", ha añadido. Díaz se ha mostrado muy tajante respecto a su postura sobre la flotilla. "Soy clara, apoyo a los activistas que se encuentran en la flotilla, apoyo absoluto y pido el compromiso también de la Unión Europea, les pido ayuda para dar seguridad salvaguarda y denunciar lo que está haciendo Netanyahu", ha expresado. "¡Basta ya!", ha finalizado. En la misma línea se ha expresado otra de las ministras de Sumar, Sira Rego. La titular de Juventud e Infancia ha mostrado "muchísima preocupación" por la situación y cree que hay que ir "un paso más allá" y que es necesaria la "cobertura de la ONU".