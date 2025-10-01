Óscar López pide a la flotilla que no se ponga en riesgo a su llegada a Gaza: "La prioridad absoluta es su seguridad"

El Gobierno de España ha pedido a la Global Sumud Flotilla (GSF), la flota de barcos que se dirigen a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, que no se ponga en riesgo. "La prioridad absoluta es su seguridad", ha expresado el ministro para la Transición Ecológica, Óscar Lopez.

La flota de barcos ha llegado este miércoles a una "zona de alto de riesgo", a unas 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros).

En una entrevista en La Hora de La 1 en TVE, López ha evitado entrar a valorar qué ocurriría si Israel atacase la flotilla, pero ha descartado que el buque de la Armada vaya a entrar en aguas no internacionales. "No quiero hacer divagaciones sobre escenarios, estamos trabajando para garantizar la seguridad de las personas y haremos todo lo que esté en nuestra mano", ha expresado. "Hemos llegado hasta donde hemos podido. Hemos mandado el barco hasta ese límite y estará allí para darles asistencia. Pero en este momento, la prioridad absoluta y máxima es la seguridad de esas personas que están en la flotilla. Por eso, ayer les recomendamos que no cruzaran ese límite", ha añadido.

El ministro y líder de los socialistas madrileños también ha vuelto a recalcar el mensaje de que Benjamin Netanyahu y su Gobierno están "cometiendo un genocidio" en la Franja de Gaza y ha vuelto a pedir "que pare la masacre".

López ve "urgente y prioritario parar el genocidio y liberar a los rehenes" Para López, "lo urgente y prioritario" es que "parar el genocidio, liberar a los rehenes y que llegue la ayuda", pero que "la solución definitiva" pasa porque haya dos estados, Israel y Palestina. En el plano nacional, López también ha valorado durante la entrevista el escenario que tiene el Gobierno en el Congreso de los Diputados y la dificultad para sacar adelante los presupuestos. "Nadie dijo que fuera a ser fácil, estamos trabajando con todos los grupos", ha señalado. Sin embargo, López ha evitado dar una fecha sobre el momento en el que presentarán el techo de gasto. "Estamos trabajando", se ha limitado a decir. Según palabras del ministro, todo el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas "merece la pena" por los resultados que se consiguen económicamente. "Mientras sigan subiendo pensiones y España sea un país reconocido a nivel económico, para mí merece la pena. Hoy en día batimos récords de empleo, ¿merece la pena? Mucho", ha zanjado López.