Meloni insta a los activistas italianos de la Flotilla a Gaza que vuelvan y retira las fragatas que les protegían

La flotilla internacional humanitaria que lleva ayuda a Gaza, y cuyas varias de sus embarcaciones partieron hace un mes desde Barcelona, afronta sus últimas horas de travesía. Son horas críticas, pues medios israelíes han anunciado que el Ejército israelí se está preparando para interceptarla y hundir sus buques. Además, Italia ha anunciado que su fragata Alpino, que acompaña a la Global Sumud Flotilla, no continuará una vez alcance las 180 millas náuticas de distancia a las costas de Gaza para no poner en peligro la seguridad de las personas a bordo.

Los activistas de la flotilla han calificado esta decisión de "sabotaje" y de un "intento de desmoralizar y dividir" a los miembros de esta misión.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado este martes que el intento de la Global Sumud Flotilla de romper el bloqueo naval de Israel puede hacer tambalear el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Finalmente ha surgido la esperanza de un acuerdo que ponga fin a la guerra y al sufrimiento de la población civil palestina y estabilice la región. Esta esperanza se basa en un equilibrio frágil, que muchos estarían encantados de perturbar. Temo que el intento de la Flotilla de romper el bloqueo naval israelí pueda servir de pretexto para ello", ha afirmado Meloni en una nota.

La fragata de la Marina italiana se ha ofrecido a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no quiera continuar antes de que se llegue a las 150 millas de las costa. El Estado Mayor de la Defensa Italiana ha anunciado que la última llamada, y por lo tanto la última oportunidad para embarcar, será la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre, alrededor de la 01.00 de la madrugada, cuando el buque se encuentre a menos de 150 millas náuticas de la costa de Gaza. La embarcación italiana, tras haber alcanzado una distancia de aproximadamente 180 millas náuticas de la costa de Gaza, emitirá una alerta oficial a todos los buques de la Flotilla Global Sumud para advertir de la última oportunidad.

Los activistas a bordo de la flotilla han confirmado que el ministro de Defensa italiano les ha informado sobre la "oportunidad de abandonar los barcos y regresar antes de llegar a la denominada zona crítica" y han asegurado que esta acción "no es protección; es sabotaje". "Es un intento de desmoralizar y dividir una misión pacífica y humanitaria. Esto es cobardía disfrazada de diplomacia", ha respondido la Flotilla Global Sumud en una nota.

Israel se prepara para interceptar a la flotilla y hundir algunos de sus barcos El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha explicado que este martes ha hablado con su homólogo israelí, Gideon Saar, para pedirle que no recurra a la violencia si detiene a los italianos a bordo de la flotilla. "No están allí con intenciones bélicas, pero debemos evitar cualquier problema", ha manifestado Tajani. Medios israelíes han informado este martes de que aviones israelíes y buques de la Armada se preparan para interceptar a la Flotilla en las próximas 24 horas —si bien la proximidad de las naves a la zona considerada "de riesgo" plantea la posibilidad de que sean detenidos esta noche— y hundir algunos de sus barcos ante la perspectiva de no poder remolcarlos todos. La radio pública Kan ha explicado que Israel reunirá en buques de su Armada a los más de 500 activistas que viajan en los 40 barcos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (en el centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores. "El hecho de que haya alrededor de 50 buques no permitirá remolcarlos a todos, por lo que algunos serán hundidos en el mar", ha informado la emisora. Israel deporta a algunos de los activistas de la Flotilla de la Libertad, retenidos tratando de llevar ayuda a Gaza

El Gobierno recomienda que no se adentre en zona de exclusión Ante este contexto, el Gobierno ha recomendado a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión "porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad", han informado a RTVE fuentes de Moncloa. El Ejecutivo, refieren las mismas fuentes en una nota, les ha comunicado, así mismo, "que el buque de salvamento marítimo ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias". Además les ha expuesto "que el buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla". "El Gobierno recomienda encarecidamente a la flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", han destacado las fuentes de Moncloa.