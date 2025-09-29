Este vídeo no muestra a la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, son aficionados del Galatasaray

Se ha difundido en redes sociales un vídeo de un grupo de embarcaciones avanzando por el mar y lo presentan como si fuera la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria hacia Gaza. Es falso, se trata de la celebración de aficionados del equipo de fútbol Galatasaray tras haber ganado en mayo la Liga y la Copa de Turquía.

Un mensaje compartido más de 22.000 veces en la red social X desde el 28 de septiembre difunde un vídeo y asegura que se trata de la flotilla humanitaria hacia Gaza con "más de 50 barcos que transportan activistas de 44 países". "La flotilla civil más grande en la historia moderna", añade. Encontramos publicaciones en otras redes sociales, difundidas miles de veces, que incluyen la misma grabación y también aseguran que se trata de la Flotilla Global Sumud.