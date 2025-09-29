Este vídeo no muestra a la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, son aficionados del Galatasaray
Se ha difundido en redes sociales un vídeo de un grupo de embarcaciones avanzando por el mar y lo presentan como si fuera la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria hacia Gaza. Es falso, se trata de la celebración de aficionados del equipo de fútbol Galatasaray tras haber ganado en mayo la Liga y la Copa de Turquía.
Un mensaje compartido más de 22.000 veces en la red social X desde el 28 de septiembre difunde un vídeo y asegura que se trata de la flotilla humanitaria hacia Gaza con "más de 50 barcos que transportan activistas de 44 países". "La flotilla civil más grande en la historia moderna", añade. Encontramos publicaciones en otras redes sociales, difundidas miles de veces, que incluyen la misma grabación y también aseguran que se trata de la Flotilla Global Sumud.
No es la Flotilla a Gaza, sino aficionados del Galatasaray turco
Este vídeo no muestra a la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, es la celebración del equipo de fútbol del Galatasaray tras ganar la Liga y la Copa de Turquía. A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos la misma grabación difundida en TikTok el 26 de mayo de 2026 acompañada de las etiquetas #Galatasaray y #campeón en turco.
En las imágenes se puede observar que los barcos de la grabación portan banderas del Galatasaray y la persona que aparece en primer plano viste una camiseta con los colores y el diseño característico del equipo turco. También encontramos imágenes similares en la cuenta en X del club y en medios de comunicación de Turquía, como Karar, T24 o ANews, que recogieron la salida de embarcaciones por el Bósforo el 25 de mayo acompañando al Galatasaray, cuyo equipo ocupaba un yate.
La Flotilla Global Sumud partió a finales de agosto hacia Gaza desde varios puntos, entre ellos, Barcelona. En estas imágenes de la salida de la capital catalana puedes observar que los barcos no portan las banderas del citado equipo de fútbol, sino insignias palestinas. El grupo publica su actividad en esta cuenta en Instagram, entre otras redes, en la que puedes observar los barcos que viaja.
El verificador árabe Misbar también señala que el vídeo fue grabado en las celebraciones del Galatasaray de mayo. En VerificaRTVE te hemos hablado de otros casos de falsas imágenes de la Flotilla, como estas que han sido generadas cin inteligencia artificial. También te explicamos que esta grabación de los activistas no se registra en Ibiza, es Barcelona.