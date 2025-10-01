La Flotilla a Gaza entra en "zona de alto riesgo" y denuncia el acoso de buques militares y drones

La Global Sumud Flotilla (GSF), la flota de barcos que se dirigen a la Franja de Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario, ha informado este miércoles de que ha llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones, una zona calificada "de alto de riesgo" por el Gobierno israelí a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). Miembros de la flotilla han alertado de que han sido hostigados por drones y por otras embarcaciones durante la noche, aunque ahora la situación está "tranquila".

"Estamos en alerta máxima", ha avisado la flotilla, en la que viajan unas 500 personas, a través de su canal de Telegram. "Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permaneced alerta", ha agregado. La organización ha avisado de que de madrugada "varios barcos no identificados se han acercado a algunas embarcaciones de la flotilla, algunas de las cuales tenían las luces apagadas", aunque ya se han alejado.

En una entrevista al Canal 24 Horas, el activista a bordo de la Global Sumud Flotilla Simón Vidal ha denunciado en el Canal 24 Horas el "grave delito" que suponen las "peligrosas maniobras" realizadas por Israel. "Hemos sido alcanzados por un barco y lo que creemos que era un submarino", ha explicado. Primero, han atacado a la embarcación nodriza de la Flotilla, Alma, y "han tirado todos los dispositivos de navegación electrónica abajo".

"La determinación es máxima" Estas acciones, "por supuesto que no" frenan el empeño de los tripulantes a bordo de la flotilla, ha asegurado Simón Vidal. "Nuestras ganas suben y la determinación es máxima. Nunca hemos dudado de lo que estamos haciendo", ha dicho. Los activistas temen que el asalto israelí se produzca en las próximas horas, cuando estén más cerca del enclave palestino, donde tienen previsto llegar el jueves. "Creemos que están esperando a que nos acerquemos más a Gaza para interceptarnos [...], algo que es ilegal porque estamos aguas internacionales, somos una misión humanitaria pacífica para hacer un corredor humanitario, que cumple con la absoluta legalidad. Pero Israel se salta sistemáticamente la legalidad", ha denunciado la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a bordo de una de las embarcaciones. Según la radio pública israelí Kan, el Ejército se prepara para interceptar los más de cuarenta navíos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod, para interrogarles y deportarles. La "zona de exclusión" establecida por Israel se encuentra en realidad aguas internacionales, donde el Estado hebreo no tiene ningún derecho de soberanía ni puede a asaltar un barco, según la legislación internacional. La relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha sostenido que lo que la flotilla está haciendo "es totalmente ilegal" y ha asegurado que la declaración de Israel es un "sinsentido". Se trata, dice, de una "línea imaginaria" inventada por Israel. "No es que la flotilla esté entrando en Israel o en sus territorios, son aguas palestinas", ha dicho Albanese en una rueda de prensa.