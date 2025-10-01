La Flotilla a Gaza entra en "zona de alto riesgo" y denuncia el acoso de buques militares y drones
- El Gobierno asegura que el barco español no entrará en la zona y pide a la flotilla que abandone
- DIRECTO: sigue la última hora de la masacre en Gaza
La Global Sumud Flotilla (GSF), la flota de barcos que se dirigen a la Franja de Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario, ha informado este miércoles de que ha llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones, una zona calificada "de alto de riesgo" por el Gobierno israelí a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). Miembros de la flotilla han alertado de que han sido hostigados por drones y por otras embarcaciones durante la noche, aunque ahora la situación está "tranquila".
"Estamos en alerta máxima", ha avisado la flotilla, en la que viajan unas 500 personas, a través de su canal de Telegram. "Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permaneced alerta", ha agregado. La organización ha avisado de que de madrugada "varios barcos no identificados se han acercado a algunas embarcaciones de la flotilla, algunas de las cuales tenían las luces apagadas", aunque ya se han alejado.
En una entrevista al Canal 24 Horas, el activista a bordo de la Global Sumud Flotilla Simón Vidal ha denunciado en el Canal 24 Horas el "grave delito" que suponen las "peligrosas maniobras" realizadas por Israel. "Hemos sido alcanzados por un barco y lo que creemos que era un submarino", ha explicado. Primero, han atacado a la embarcación nodriza de la Flotilla, Alma, y "han tirado todos los dispositivos de navegación electrónica abajo".
"La determinación es máxima"
Estas acciones, "por supuesto que no" frenan el empeño de los tripulantes a bordo de la flotilla, ha asegurado Simón Vidal. "Nuestras ganas suben y la determinación es máxima. Nunca hemos dudado de lo que estamos haciendo", ha dicho. Los activistas temen que el asalto israelí se produzca en las próximas horas, cuando estén más cerca del enclave palestino, donde tienen previsto llegar el jueves.
"Creemos que están esperando a que nos acerquemos más a Gaza para interceptarnos [...], algo que es ilegal porque estamos aguas internacionales, somos una misión humanitaria pacífica para hacer un corredor humanitario, que cumple con la absoluta legalidad. Pero Israel se salta sistemáticamente la legalidad", ha denunciado la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a bordo de una de las embarcaciones.
Según la radio pública israelí Kan, el Ejército se prepara para interceptar los más de cuarenta navíos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod, para interrogarles y deportarles.
La "zona de exclusión" establecida por Israel se encuentra en realidad aguas internacionales, donde el Estado hebreo no tiene ningún derecho de soberanía ni puede a asaltar un barco, según la legislación internacional. La relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha sostenido que lo que la flotilla está haciendo "es totalmente ilegal" y ha asegurado que la declaración de Israel es un "sinsentido". Se trata, dice, de una "línea imaginaria" inventada por Israel.
"No es que la flotilla esté entrando en Israel o en sus territorios, son aguas palestinas", ha dicho Albanese en una rueda de prensa.
Ni España ni Italia protegerán a la Flotilla en aguas internacionales
Pese a ello, los Gobiernos de Italia y España han anunciado que sus buques no entrarán en el perímetro establecido por Israel y han recomendado a la Flotilla que no siga avanzando y que ceje en su intento de acercarse más a Gaza. El buque de acción marítima (BAM) Furor de la Armada española, que salió el pasado viernes de Cartagena para asistir a la flotilla y ayudar en un eventual rescate, se encuentra ya en un "radio operativo para realizar rescates si fuera necesario", pero no se adentrará en la zona de exclusión impuesta por Israel.
De igual manera, Italia ha retirado a su fragata Alpino y ha hecho una última llamada para embarcar a los activistas que quieran regresen.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a la Flotilla que "no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad", según han señalado fuentes de Moncloa a RTVE. "La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", han remarcado. Por la información de la que disponen y los contactos realizados en las últimas horas, las fuentes recomiendan "que no avance, porque si lo hace, Israel va a intervenir".
La Global Sumud Flotilla ha lamentado que el Ejecutivo español renuncie "a ofrecerles la protección necesaria". "Por acción y omisión, el Gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder", ha declarado la organización en un comunicado que recoge Efe. Ada Colau ha asegurado que, pese a que "en un primer momento" celebraron que España enviara una fragata, ha sido "una gran decepción" saber que se va a mantener a distancia y que no les va a acompañar.
"Es un intento de desmoralizar y fracturar una misión humanitaria pacífica que los gobiernos no han asumido, a pesar de que es su silencio y complicidad lo que ha conducido a este escenario. Esto es cobardía disfrazada de diplomacia. Si Italia realmente quisiera proteger vidas, no estaría actuando como facilitadora de Israel ni presionaría a los civiles para que se retiren", ha aseverado la organización de la flotilla.
La Flotilla Sumud, que salió desde España, Túnez, Italia y Grecia cargada con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, denunció previamente dos ataques con drones durante su parada en puertos tunecinos, además de varias explosiones e interferencias en las comunicaciones, mientras navegaba en alta mar.
En paralelo a la Flotilla Sumud, el barco Conscience, que el pasado mes de mayo fue atacado con drones en aguas de Malta, zarpó este pasado martes desde el puerto italiano de Otranto hacia Gaza, para unirse a otros ochos barcos que salieron el sábado de la Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones para Gaza, informa Efe.