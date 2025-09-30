Donald Trump da a Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este martes un ultimátum a Hamás para que responda en "tres o cuatro días” al plan de paz que presentó el lunes durante la reunión que mantuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que este respaldó.

"Si no lo hace, será un final triste", ha afirmado el mandatario republicano, que ha negado la existencia de margen para nuevas conversaciones. Trump ha subrayado que la propuesta ya ha sido aceptada "por los países árabes y musulmanes e Israel", y ha advertido que, si el grupo islamista rechaza el plan, Washington dará su "total apoyo" a la operación militar israelí en la Franja de Gaza.

En esta línea, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha amenazado que, si Hamás no acepta, Israel "terminará el trabajo" y traerá a casa a todos los rehenes restantes. Un requisito que también demandan las familias de los israelíes secuestrados. "Solo celebraremos cuando todos los rehenes estén en territorio israelí y todos los soldados hayan regresado sanos y salvos a sus hogares", ha recordado un comunicado de prensa de la sede del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

El lunes, Trump presentó junto a Netanyahu una veintena de puntos que contempla un alto el fuego inmediato, la retirada progresiva de las tropas israelíes, la liberación de los rehenes en manos de Hamás a cambio de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria bajo supervisión de Naciones Unidas.

El texto también excluye a Hamás de la gobernanza del enclave e impone un Gobierno de transición de tecnócratas palestinos y expertos internacionales, tutelado por un "Consejo de Paz".

El documento abre además la puerta a negociar la creación de un Estado palestino, aunque Netanyahu ha negado haber acordado con Trump ese punto, pese a que figura por escrito.

13.51 min El plan de Trump y Netanyahu para Gaza: "No hay nada que determine el final de la ocupación"

El primer ministro israelí también ha garantizado que será su país el que "asumirá la responsabilidad de la seguridad" del enclave palestino. También ha insistido en que ni Hamás ni la Autoridad Palestina (AP) formarán parte de la administración civil pese a que, de nuevo, el plan de Trump sugiere una transición del poder a la AP si cumple con las reformas para la mejora de su gobernanza.

Hamás abre las consultas para analizar el acuerdo Desde el El Cairo, una fuente anónima de Hamás ha confirmado a EFE que la organización islamista ha iniciado consultas con su liderazgo político y militar, así como con otras facciones palestinas, antes de emitir una respuesta formal. Un proceso que puede tardar varios días debido a la complejidad de la comunicación y a la situación tras la agresión israelí en Doha contra una delegación negociadora de Hamás. La formación recibió el plan la noche del lunes, según la agencia, y busca alcanzar "un acuerdo integral" que detenga la masacre y la ofensiva israelí, garantice la retirada total de las fuerzas de ocupación, ponga fin al bloqueo impuesto desde 2007 y abra la vía a la reconstrucción de la Franja. Cabe señalar que Israel comenzó su ofensiva en Gaza tras los atentados de Hamás contra el Estado judío el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes de regreso a Gaza. Desde entonces, la ofensiva ha matado a más de 66.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias de la Franja. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, mediador en el proceso, ha asegurado que "aún es pronto" para elevar una respuesta definitiva, aunque ha expresado su optimismo y ha adelantado que, a fin de resolver las discrepancias, esta noche tendrá lugar en Doha una reunión entre negociadores de Hamás y una delegación turca. El plan de Trump obliga al desarme completo del grupo islamista, un punto que la organización rechaza de plano y que complica aún más el horizonte de unas negociaciones en las que ya han saltado las discrepancias menos de 24 horas después de anunciarse la propuesta.