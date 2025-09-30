La comunidad internacional celebra el plan de paz para Gaza y "agradece" los esfuerzos de Trump

La comunidad internacional ha reaccionado este martes a la propuesta de paz para Gaza, impulsada por Estados Unidos y que cuenta con el beneplácito del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque todavía falta el sí de Hamás, los principales líderes mundiales han celebrado este plan de 20 puntos que pondría fin a la masacre en el enclave palestino y permitiría la liberación de rehenes.

La milicia, de momento, guarda silencio. Tiene tres días para pronunciarse y aprobar o no un plan que supondría su total rendición. Por ahora, solo ha lamentado no haber recibido los detalles de la propuesta ni haber formado parte de la negociación. Sus miembros han señalado que analizarán el plan y que están dispuestos a liberar a los rehenes, siempre y cuando eso implique el fin de la guerra y de la ocupación.

Mientras se espera la respuesta de la organización gazatí, Europa celebra el proyecto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo acoge con satisfacción y celebra el compromiso de Trump para "poner fin a la guerra" en Gaza. "Animamos a todas las partes a aprovechar esta oportunidad. La UE está dispuesta a contribuir", ha escrito en X,. "Las hostilidades deben cesar con la prestación de ayuda humanitaria inmediata a la población de Gaza y con la liberación inmediata de todos los rehenes", añade.

Los máximos dirigentes de Francia, Italia, Países Bajos y Portugal han expresado su apoyo al principio de paz estadounidense. Todos ellos dicen "agradecer" los esfuerzos de Trump. El gesto contrasta con el movimiento diplomático de la última semana, cuando el estadounidense consideró que el reconocimiento de un Estado palestino era un "premio demasiado alto para los terroristas de Hamás" después de diez países validaran oficialmente su soberanía.

A esa lista también se sumó el Reino Unido, cuyo primer ministro, Keir Starmer, ha hecho este martes un llamado al "esfuerzo colectivo" que acabe con el conflicto. La reacción inglesa resulta especialmente significativa, porque la propuesta de Trump plantea la creación de un gobierno de transición, con Estados Unidos a la cabeza y acompañado por representantes internacionales como el exprimer ministro británico Tony Blair. Su relevancia aumenta si se recuerda que Palestina estuvo bajo mandato británico entre 1920 y 1948, y el papel decisivo que Londres jugó en el proceso de creación del Estado de Israel.

Sánchez insiste en que "hay que poner punto final a tanto sufrimiento" El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha celebrado la propuesta y ha apuntado a que "hay que poner punto final a tanto sufrimiento". En su mensaje ha vuelto a insistir en la solución de los dos Estados, una iniciativa que España impulsa en el ámbito internacional desde hace más de un año. Ha pedido un Israel y una Palestina que convivan "uno junto a otro en paz y en seguridad"." Es la única posible", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo. ““ La de Sánchez es una referencia a ese punto que vislumbra al final del camino la posibilidad de un Estado palestino. Tras el encuentro, Netanyahu no se ha referido a apunte, pero en intervenciones anteriores ha dejado claro que seguirá oponiéndose a la soberanía palestina, lo que contrasta con los objetivos de esta nueva propuesta estadounidense. En redes sociales también se ha pronunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ve "realista" un plan "sin Hamás", "sin anexiones" y con un "gobierno tecnocrático" en Palestina "un futuro de paz es posible". La mayoría de las reacciones siguen siendo positivas. Entre ellas, la del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha pedido a las partes "aprovechar el momento para darle una oportunidad real a la paz". Ha señalado que se siente "alentado por la respuesta positiva del primer ministro israelí", a la vez que ha reclamado el "fin de la guerra en Gaza". Desde Rusia, el Kremlin ha apoyado el plan para detener la "tragedia" en la región. "Rusia siempre apoya y acoge con satisfacción cualquier esfuerzo de Trump para prevenir la tragedia que se está desarrollando actualmente", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov agrega que Moscú desea que ese plan se implemente para detener la "tragedia" en Gaza y contribuir a una solución pacífica del conflicto. Por su parte, los líderes de Australia y Japón han asegurado que ven en el plan de Trump una "esperanza" hacia la paz. Todos ven con buenos ojos que el futuro de Palestina empiece a construirse bajo un Gobierno a las órdenes de la Casa Blanca. Debajo habría un Ejecutivo de palestinos "tecnócratas y apolíticos", según ha indicado Washington.