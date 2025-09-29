Trump logra el sí de Netanyahu a su plan de paz para Gaza, con el desarme de Hamás y un gobierno de tecnócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pactado junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un plan de 20 puntos que pondrá fin a la masacre en Gaza, permitirá la liberación de rehenes y garantizará la seguridad de Israel. Trump, que ha calificado la reunión como una "jornada histórica", ha afirmado que Israel y otros países están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo conjunto.

"Al menos estamos, como mínimo, muy, muy cerca", ha declarado Trump a la prensa. "Y quiero agradecer a Bibi por su implicación y su trabajo", ha añadido. El mandatario ha confirmado que Netanyahu está de acuerdo en que aún queda pendiente que Hamás acepte el acuerdo, y ha recordado que, "en caso de que no lo hagan, serán los únicos responsables de sus acciones", lo que incluye apoyar a Israel en la erradicación del grupo islamista.

El plan implica la creación de un Gobierno de transición palestino bajo supervisión internacional que administre Gaza; la exclusión de Hamás del Gobierno de la Franja y la desradicalización del territorio (lo que incluye el desarme de los grupos islamistas); así como la liberación en las siguientes 72 horas inmediatas a la confirmación del acuerdo de los rehenes israelíes.

La iniciativa contempla a su vez que Israel se comprometa a no ocupar ni anexionar la Franja. Netanyahu ha afirmado que el plan de Trump es "consistente" con los esfuerzos israelíes para alcanzar la paz. De momento, el plan no ha sido presentado a Hamás, pese a que el domingo señaló estar dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".

El mandatario también ha apelado a los palestinos a "asumir responsabilidad por su destino" y ha defendido que muchos desean vivir en paz. También ha reconocido que algunos países han optado por reconocer al Estado palestino "porque están cansados de lo que ha ocurrido por tantas décadas", pero ha insistido en que su propuesta, respaldada por naciones árabes y musulmanas, abre una oportunidad inédita para la paz en la región.

Esta ha sido la cuarta visita de Netanyahu desde que Trump regresó al cargo en enero. El mandatario lo ha recibido con un cálido apretón de manos y en un marcado contraste con la fría recepción que su homólogo israelí obtuvo el viernes ante la Asamblea General de la ONU, cuando decenas de delegados abandonaron la sala en protesta.

"Si Hamás rechaza el plan, Israel terminará el trabajo" Por su parte, Netanyahu ha reafirmado su adhesión al plan y ha advertido que, si Hamás rechaza la oferta, "Israel terminará el trabajo", ya sea "por las buenas o por las malas". En un discurso donde también ha agradecido la labor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Netanyahu ha señalado que, en caso de cumplirse con lo pactado, "el primer paso será una retirada modesta, seguida de la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas". "A continuación, un organismo internacional desarmará completamente a Hamás y desmilitarizará Gaza", ha señalado. "Todos nuestros rehenes, vivos y muertos, regresarán a casa inmediatamente", ha afirmado. Una declaración que ha sido celebrada por las asociaciones de familiares de los secuestrados, sede del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. "Tras casi dos años de una angustia inimaginable, nos encontramos en un punto de inflexión histórico", ha señalado. El comunicado también ha agradecido "profundamente al presidente Trump su inquebrantable compromiso con nuestras familias y el Estado de Israel" por lograr "lo que anhelamos desesperadamente desde el 7 de octubre: un acuerdo para que todos nuestros seres queridos regresen a casa". Decepción entre los familiares de los rehenes por los ataques sobre Gaza: "Nuestro mayor miedo se ha hecho realidad" RTVE.es/AGENCIAS Netanyahu, en línea con Trump, se ha mostrado renuente a apoyar un Gobierno de transición en Gaza liderado por la Autoridad Palestina (AP). "No tiene ningún papel que desempeñar sin un cambio radical", ha reiterado, algo que Trump ha respaldado previamente al señalar que, si la AP "no completa las reformas que presenté, solo ellos mismos tendrán la culpa".

Netanyahu se disculpa con Catar por los ataques contra Doha Además de la reunión bilateral, Trump ha organizado una llamada a tres bandas con su su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, en la que Netanyahu se ha disculpado formalmente por el ataque aéreo contra Doha del pasado 9 de septiembre. La operación, dirigida contra una delegación de Hamás, dejó seis muertos, cinco miembros del grupo islamista y un agente de seguridad catarí. El acto fue calificado por Doha como un acto de "terrorismo de Estado". Netanyahu ha expresado su "profundo pesar" por la violación de la soberanía catarí y ha garantizado tanto a Doha como a Trump que Israel no repetirá acciones de este tipo en el futuro. Al Thani ha aceptado las disculpas, subrayando la disposición de su país a continuar desempeñando un papel central en la mediación para la seguridad regional. Catar entierra a las víctimas del ataque israelí en Doha y estudia una respuesta "legal" a la "agresión" a su soberanía La llamada, iniciativa directa de Trump, ha buscado recomponer las relaciones entre Israel y Catar tras años de tensiones desde que iniciaron tras la invasión de la Franja de Gaza. Sin embargo, dos de los ministros del Gobierno israelí más radicales han criticado las disculpas de Netanyahu y han calificado como "justo" el bombardeo contra un país que financia "el terrorismo". "El ataque perpetrado contra los altos cargos de Hamás, autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre en Catar, un Estado enemigo, fue un ataque importante, justo y moral de una magnitud sin precedentes", ha señalado en X el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir. Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha tildado la disculpa de "servil a un país que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza".