Catar entierra a las víctimas del ataque israelí en Doha y estudia una respuesta "legal" a la "agresión" a su soberanía

Las autoridades cataríes celebrarán este jueves los actos fúnebres de las víctimas del ataques aéreo israelí del martes pasado en Doha, que provocó la muerte de cinco miembros del grupo islamista palestino Hamás y un policía catarí, mientras estudian una respuesta "legal" a la "agresión" contra su soberanía.

El ministerio de Interior del país del golfo ha anunciado en un comunicado que "los actos fúnebres por los mártires del ataque israelí, incluido el cabo (catarí) Badr Saad Mohammed al Humaidi al Dosari, de la Fuerza de Seguridad Interna, se llevarán a cabo en la tarde del jueves, en la mezquita Sheikh Mohamed bin Abdul Wahhab, y serán enterrados en el cementerio de Mesaimeer", en Doha.

Aunque no lo aclara la nota, se da por entendido que los cinco miembros de Hamás que el grupo palestino dijo que fueron asesinados en el ataque israelí, incluido el hijo de su principal negociador, serán enterrados también en el citado cementerio dado que residen desde hace años en la capital catarí.

El ministerio reitera en la nota que "expresa su más profundo pesar a las familias de las víctimas, mientras reafirma que sus organismos pertinentes siguen tomando todas las medidas necesarias para preservar las vidas y las propiedades" tras el bombardeo aéreo israelí.

Hamás afirma que el ataque israelí en Doha descarrila los esfuerzos de alto el fuego El ataque israelí en Doha ha sido calificado por el grupo islamista como un intento de hacer descarrilar las negociaciones de alto el fuego, si bien esta acción no cambiará sus condiciones para alcanzar un acuerdo, según ha declarado el funcionario de Hamás Fawzi Barhoum. En un discurso televisado, Barhoum ha afirmado que el ataque no solo fue un intento de asesinar a la delegación negociadora, sino un golpe deliberado a todo el proceso y un claro mensaje de rechazo a cualquier acuerdo de alto el fuego. También ha acusado a Israel de atacar los esfuerzos de mediación de Catar y Egipto. "Este ataque fue una flagrante confirmación por parte de Netanyahu y su banda criminal de su negativa a alcanzar un acuerdo y de su insistencia en frustrar todos los esfuerzos regionales e internacionales destinados a detener el genocidio", ha declarado Barhoum.

Catar, mediador por la paz en Gaza Según Catar, país que media junto con Egipto y Estados Unidos en la guerra de Gaza, ese ataque tuvo lugar mientras miembros de la delegación palestina discutían en un edificio residencial en Doha la reciente propuesta de Estados Unidos para una acuerdo de alto el fuego en la Franja, horas después de que Israel anunciara que la aceptaba. Catar, estrecho aliado de EE.UU., no ha firmado acuerdos de paz con Israel y acoge en su territorio desde 2012 al buró político de Hamás, un grupo al que considera actor de la resistencia contra la ocupación israelí de territorios palestinos, con la connivencia tanto de Israel como de Washington. Doha ha desempeñado una labor clave de mediación junto con El Cairo y Washington desde el principio de la guerra de Gaza, tras los ataques de octubre de 2023 en territorio israelí, lo que permitió la liberación de una parte de los rehenes en manos de la formación palestina.