13:33

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado por la mañana en un acto en Alicante, desde donde ha criticado el" triunfalismo" económico del Gobierno cuando, según ha dicho, España es un "país endeudado", con un "enorme déficit y el "doble de paro" de la Unión Europea. Además, ha alertado que tendrán que hacer frente a un "agujero" en las pensiones y a una "deuda desorbitada". "El Gobierno dice que España va bien y yo digo que no, lamentablemente no. Ya me gustaría", ha declarado en un acto junto al candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Luis Barcala.