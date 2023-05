El problema de la vivienda, que a nivel nacional está marcando los primeros compases de la campaña electoral de este 28M, ha ocupado buena parte del debate de los candidatos a la Alcaldía de Barcelona organizado por RTVE. Los partidos de la oposición han cargado contra las políticas de la actual alcaldesa y candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, quien ha defendido su legado en estas dos últimas legislaturas.

La Ciudad Condal es una de las plazas municipales más disputadas y codiciadas este 28M y el debate no ha aclarado el escenario poselectoral de pactos, unos pactos a los que se verán abocados los candidatos según las encuestas. Xavier Trias (Junts), Jaume Collboni (PSC) y Colau están muy igualados en los sondeos, y ninguno llega a la mayoría absoluta. De estos, Trias ha sido claro con su política de pactos, y ha abierto la mano a PSC y la ERC de Ernest Maragall, mientras que ha vetado a la actual alcaldesa.

Colau, por su parte, también ha dejado claro que encabezaría una "mayoría progresista" con socialistas y republicanos, mientras que Collboni no ha descartado un acuerdo con Junts y Maragall no ha avanzado a quién podría apoyar. El resto de partidos con menor representación pueden ser decisivos en un escenario tan ajustado. Anna Grau, de Ciudadanos, ha advertido que no votará a la actual alcaldesa, y Daniel Sirera, del PP, también ha vetado a Colau y a Maragall, mientras que Eva Parera, de Valents, no ha puesto líneas rojas.

09.06 min Los candidatos a la Alcaldía de Barcelona se mojan con los pactos poselectorales

Reproches por la vivienda y la seguridad Al inicio del debate, Colau ha reivindicado que "Barcelona tiene un modelo de futuro, un modelo que funciona" y ha enumerado logros como haber reducido la contaminación un 30% o ser la administración que más vivienda pública construye, "más que la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntas". Collboni, hasta hace poco primer teniente de alcalde de Colau en el Ayuntamiento, ha sacado pecho no tanto de su papel en esta legislatura, sino de "la mejor Barcelona, la Barcelona que funcionaba" y tenía "autoestima", aquella con Gobiernos socialistas como el de Pasqual Maragall, alcalde cuando la ciudad acogió las Olimpiadas de 1992. Su partido gobernó ininterrumpidamente en la ciudad desde 1979 hasta 2011. Uno de los más duros contra la alcaldesa ha sido Xavier Trias, favorito según las encuestas, y quien ya gobernó Barcelona entre 2011 y 2015. "Estamos mucho peor" que hace cuatro años, ha arrancado, y ha mencionado que un 30% de los ciudadanos quieren irse de la capital catalana, según el barómetro municipal. "Siempre habíamos sido un ascensor social, la gente que quería prosperar venía a Barcelona. Ya no es así, la gente quiere irse, Barcelona se ha convertido en una ciudad incómoda", ha abundado. Ha señalado que en su legislatura el alquiler bajó un 8%, mientras que en la actual ha subido un 50%. 06.41 min Los candidatos a la Alcaldía de Barcelona hacen su balance de la legislatura en el debate de RTVE Parera, por su parte, ha reprochado que el Gobierno de Colau solo haya construido 52 viviendas sociales desde 2018, y Maragall también ha criticado que la vivienda ha sido "el símbolo del fracaso" de la alcaldesa, a la que ha acusado de no haber cumplido con sus promesas. A esto, la candidata de los comunes ha contrapuesto haber cerrado apartamentos turísticos ilegales o haber llegado acuerdos con cooperativas para construir unas mil nuevas viviendas. Se ha comprometido, además, a que Barcelona sea la ciudad que antes aplique y "con mayor ambición" la regulación a los alquileres que contempla la reciente ley de vivienda, por la que ha luchado en los últimos ocho años, ha insistido. Collboni también ha reivindicado esta ley aprobada por el Gobierno central y las promesas de Pedro Sánchez de construir miles de nuevas viviendas de alquiler asequible, 20.000 de las cuales estarán en Barcelona, ha apuntado. Maragall ha insistido en varias ocasiones en resaltar el papel que tienen las nuevas medidas de la Generalitat, donde gobierna su partido, y que contemplan la expropiación de pisos vacíos de grandes tenedores. Y Trias ha apostado por un pacto de vivienda entre los partidos mayoritarios a 30 años vista para "hacer las cosas de otra manera". 03.47 min Colau defiende su política de vivienda y carga contra la derecha y Trias le responde: "Yo no soy de derechas"

La ocupación de la Bonanova centra las acusaciones Para Grau, la urbe está "más sucia, más insegura", y ha asegurado que "la solución no es convertir Barcelona en el Camino de Santiago de la ocupación". También ha incidido sobre este asunto el candidato del PP, quien ha señalado que "Barcelona es la mejor ciudad del mundo pero con el peor Gobierno de su historia", y concentra el 50% de las ocupaciones de todo el Estado. Ante las acusaciones del PP, que ha asegurado que Colau ha sido ocupa en el pasado, la alcaldesa ha reivindicado sus "14 años de activismo por la vivienda" y ha señalado que Barcelona es la ciudad de España donde más ha bajado la ocupación, gracias a sus políticas de vivienda, aunque ha insistido en que este no es el problema que más preocupa a la ciudadanía. 03.20 min ERC, PSOE y PP se enzarzan por el problema de la vivienda en Barcelona En concreto, la polémica por dos casas ocupas en la Plaza de la Bonanova, en un barrio acomodado de la Ciudad Condal, ha marcado buena parte de este bloque del debate. Colau y Collboni han defendido el trabajo de las fuerzas de seguridad en este caso, donde la tensión ha crecido en los últimos días, y han pedido "responsabilidad" a los partidos "de la derecha" para no "incendiar el conflicto". Mientras, Grau, que cada martes se manifiesta para pedir el desalojo de estos edificios, ha reclamado al Ayuntamiento actuar ya, y la candidata de Valents ha hablado de "connivencia" entre el Consistorio y los ocupas. Entre medias se ha colado alguna crítica al exalcalde Trias, quien se comprometió a expulsar a los ocupas de Can Vies, algo que no consiguió hacer. Él se ha defendido asegurando que se trata de dos casos distintos.