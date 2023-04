El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha valorado el actual estado de negociación de la reforma salarial con la patronal CEOE. "Lo veo muy complicado", ha señalado este martes en una entrevista en el Canal 24 horas, "porque nos hemos encontrado con una patronal que se vuelve a plantar en una mesa sin traer ninguna propuesta escrita, ni siquiera oral". En esta línea, ha indicado que la actitud de la CEOE "es una irresponsabilidad y una falta de corresponsabilidad enorme”, y que "hay que recuperar los salarios en España, una cuestión de justicia".

En esta línea, Sordo ha mencionado que en España lleva dos años con una tasa de inflación "muy importante" y organismos internacionales como el FMI o la OCDE apuntan a que el incremento de los beneficios empresariales alimenta la subida de precios generalizada. "No es serio que una patronal, en este contexto, no venga con una propuesta de incrementos salariales".

Por ello, defiende que la actual postura de la CEOE es "una irresponsabilidad y una falta de corresponsabilidad enorme", aludiendo a pactos pasados de reformas sociales impulsadas también con dinero público y con buenos resultados. "Ahora, cuando toca repartir los costes de la inflación, ¿CEOE se borra de la negociación? Esto no es serio".

"Buenos" datos de empleo en marzo impulsados por los contratos indefinidos

Asimismo, ha valorado los datos de empleo del mes de marzo publicados este martes. En el tercer mes de 2023, el número de desempleados ha caído en 48.755 personas, y la creación de empleo se ha disparado con 206.410 nuevos puestos de trabajo.

"Son unos buenos datos, teniendo en cuenta que estamos en el máximo histórico de afiliados cotizantes a la Seguridad Social” y que "el paro se reduce a porcentajes como no se conocían desde la crisis financiera de 2008”, ha matizado Sordo. En esta línea, ha recalcado que "casi la mitad de los contratos de marzo han sido indefinidos". No obstante, el líder de CC.OO. ha querido recordar que, en este contexto, no hay que olvidar que “mientras haya una persona que quiera trabajar y no pueda, no cabe mensaje triunfalista”.

Con respecto a la inflación y, por otro lado, los buenos datos del gasto en turismo en épocas de vacaciones, Sordo ha remarcado que "hay muchas variables que concurren a la vez", como la existencia de los colchones de ahorro en las familias, generados durante la pandemia, y una buena evolución del empleo. "El problema es que ese ahorro se empieza a agotar", ha recordado, instando también a una mayor organización de la clase trabajadora.

"El mensaje que le lanzaría a las personas trabajadoras en España es que sean conscientes de que si no están organizados en sus centros de trabajo, si no están organizados en sus sectores, las posibilidades de deterioro de su salario son infinitamente mayores", ha apuntado.