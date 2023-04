Reforma salarial: Sordo critica que la CEOE no ofrezca "una propuesta seria" para negociar

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha hablado sobre cómo está actualmente el pulso de la negociación de la reforma salarial con la patronal CEOE. "Lo veo muy complicado", ha señalado este martes en una entrevista en el Canal 24 horas, "porque nos hemos encontrado con una patronal que se vuelve a plantar en una mesa sin traer ninguna propuesta escrita, ni siquiera oral". En esta línea, ha indicado que "es una irresponsabilidad y una falta de corresponsabilidad enrome”, y que "hay que recuperar los salarios en España, una cuestión de justicia".

Asimismo, ha valorado los datos de empleo del mes de marzo publicados este martes, un mes en el que el número de desempleados ha caído en 48.755 personas, y la creación de empleo se disparó con 206.410 nuevos puestos de trabajo. "Son unos buenos datos, teniendo en cuenta que estamos en el máximo histórico de afiliados cotizantes a la Seguridad Social” y que "el paro se reduce a porcentajes como no se conocían desde la crisis financiera de 2008”, ha matizado Sordo, que ha remarcado que "casi la mitad de los contratos de marzo han sido indefinidos".

No obstante, ha recordado que no hay que olvidar que “mientras haya una persona que quiera trabajar y no pueda, no cabe mensaje triunfalista”.

Foto: JOSE MANUEL ORTEGA ELGUETA