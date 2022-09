La subida del coste de la vida, a cuenta de una inflación desbocada que no se ve acompañada por incrementos salariales que la amortigüen, aboca a las familias españolas a un invierno "durísimo", algo que incluso admite el propio Gobierno. Pero el otoño también se prevé “caliente” en las calles del país, debido a las movilizaciones que los sindicatos ya han amenazado con convocar ante la creciente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Tanto UGT como CC.OO. han señalado a la CEOE por “levantarse” de la mesa de negociación de los convenios colectivos y, a su juicio, “negar” la posibilidad de cerrar un acuerdo de cara a los próximos años. Los empresarios, por su parte, alegan que "les preocupan las amenazas que se lanzan en un momento de incertidumbre" y han asegurado que seguirán negociando, aunque en las mesas de negociación de los convenios colectivos. Se trata, además, de una situación que ha abierto una nueva discrepancia en el seno del Ejecutivo, con Yolanda Díaz y Podemos respaldando las movilizaciones de los sindicatos, y el ala socialista tratando de templar los ánimos.

Pese a que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha moderado en agosto hasta el 10,4 %, cuatro décimas menos que el mes anterior, el coste de la vida es ya inasumible para muchos hogares: los altos precios de la energía y los alimentos, que no tocan techo, se han contagiado el resto de bienes y servicios -la inflación subyacente se sitúa ya en el 6,4 %-, lo que aventura a corto plazo dificultades en muchos hogares para llegar a fin de mes.

De acuerdo con las previsiones del Gobierno, la inflación ya ha tocado techo y cerrará el año en el 7,8 %. “En principio seguirá en esa senda de descenso en próximos meses y todo dependerá de factores exógenos", aseguró la pasada semana la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una entrevista en TVE. Si bien instituciones como Funcas prevén un incremento todavía más acentuado, entre el 9,6 % y el 7,9 %, y otros organismos como la OCDE, del 8,1 %.

Mientras, los salarios se sitúan en el centro del huracán. Según los datos del ministerio de Trabajo, los salarios pactados en convenio hasta julio han subido un 2,56 %, casi ocho puntos por debajo del dato de inflación de ese mes (10,8 %). O dicho de otro modo: el sueldo para los casi 6,9 millones de trabajadores de las 667.400 empresas que han revisado en 2022 las condiciones retributivas de su convenio pierde un 8,24 % de su valor, con la consiguiente merma de poder adquisitivo que ello supone.

En su opinión, los costes de la crisis hay que repartirlos de forma equitativa y no solo entre unos pocos: “Cuando hay una crisis la pagan los trabajadores, o bien a través de despidos, o bien a través de congelación salarial o devaluación salarial, como ocurrió con la crisis del 2012” , recalca, por eso insiste en que, en esta ocasión, la situación “no puede repetirse” .

“Los trabajadores somos conscientes de que en algunos casos no se puede llegar a una única subida salarial del 10 %, sino que debe ser repartida en varios años, pero al final lo que garantiza es que no exista pérdida de poder adquisitivo , cosa a lo que la CEOE se niega”, apunta a RTVE.es el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo. Sin ir más lejos, en Andalucía, solo el 20 % de los convenios tienen cláusulas de garantía salarial, según sus datos.

““Las crisis no pueden pagarla siempre los trabajadores”“

La CEOE critica las “amenazas”

Por su parte, los empresarios han acogido con recelo las “amenazas” de los sindicatos “en un momento de incertidumbre", como es el actual. Así lo señaló el vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. Desde la patronal no niegan que los sueldos tienen que subir, pero a su juicio en función de la situación de sectores concretos y sin revisiones generalizadas que incrementen la inflación. Así, algunos de los convenios renovados incluyen aumentos salariales de hasta el 6 % mientras que otros se quedan en el 1 %.

“Basta con que mañana en el Consejo de Ministros el Gobierno desplace la tarifa del IRPF o baje las cotizaciones de los trabajadores. Así, los trabajadores no van a perder poder adquisitivo”, señaló, para después criticar que “es muy fácil utilizar un lenguaje contra los malos empresarios, demonizando a los autónomos, a las pequeñas empresas y a las empresas en general”.

Amor se refería de esta manera a las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se posicionó del lado de los sindicatos: “Tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal”, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser, donde también culpó a la CEOE de “bloquear la negociación colectiva". Y emplazó a los empresarios a volver a la mesa de negociación salarial con los sindicatos "por el bien del país".

Unas declaraciones que no han sentado bien a los empresarios, que tacharon las palabras de Díaz de ser “muy poco constructivas”, y advirtieron de que esto "complica la negociación bilateral entre empresa y trabajadores”. "CEOE nunca se ha levantado de ninguna mesa. En todo caso, tras sucesivas propuestas empresariales para cerrar un acuerdo salarial antes de verano, no fue posible alcanzarlo por la exigencia de los sindicatos de introducir cláusulas para ligar los salarios al IPC, algo que por responsabilidad no podíamos asumir", puntualizó la patronal..