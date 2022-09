Colas infinitas, cancelaciones, retrasos... Las imágenes se repiten por los aeropuertos de toda Europa este verano. Las aerolíneas no cuentan con suficientes trabajadores para satisfacer la alta demanda de viajeros, cercana ya a los niveles de 2019, y los aeropuertos se han visto obligados a adoptar restricciones, con el fin de evitar los cuellos de botellas de las últimas semanas. A la falta de personal se suman las huelgas de trabajadores en algunas compañías aéreas, que reclaman mejoras en sus convenios, y un aumento de costes sin precedentes tras la guerra de Ucrania. Un cóctel explosivo que genera incertidumbre en el turismo y podría terminar lastrando una temporada donde el sector ha puesto todas sus esperanzas.

“Los ciudadanos están de cierta forma pagando las consecuencias que no son de su responsabilidad”, denuncia el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, en una entrevista en los micrófonos de RNE. A su juicio, esta situación está afectando a los usuarios, si bien afirma que “ya se han mitigado parte de ellas” y a la vez espera que las pendientes “se arreglen de una forma inmediata” porque todavía queda un mes y medio o dos de temporada veraniega.

Para ir hasta las causas hay que remontarse hasta marzo de 2020. Durante lo peor de la pandemia, y ante la incertidumbre generada por el cierre de fronteras, el sector aéreo se vio obligado a realizar despidos masivos. Dos años después, con una vuelta inesperada de la actividad que ya roza los niveles de 2019, ni los aeropuertos ni las aerolíneas están preparados para satisfacer la alta demanda.

“Yo creo que aquí hay una parte que es coyuntural, donde no ha habido tiempo suficiente para contratar al personal (…) y otra estructural y más preocupante, que es el caso del Reino Unido con el Brexit ”, afirma Gándara. En su opinión, tras la salida de la Unión Europea (UE) , las aerolíneas disponen de menos candidatos a la hora de contratar personal porque “ya solamente pueden trabajar allí o británicos o los pocos que tienen permiso de trabajo”. “Con lo cual ahí o se le da una solución a eso o mucho me temo que en veranos siguientes en Reino Unido va a seguir pasando lo mismo”, advierte.

La situación ha afectado a los principales aeropuertos europeos y del Reino Unido, aunque de diferente manera: en Heathrow (Londres) se ha limitado a 100.000 los pasajeros que pueden despegar cada día desde sus instalaciones ante la dificultad de contratar personal por el Brexit; mientras que en Ámsterdam-Schiphol (Países Bajos), la aerolínea KLM se vio obligada a suspender temporalmente la venta de billetes, pues no se podía garantizar que los vuelos pudiesen despegar.

Tal como afirma el portavoz de la ALA, los cuellos de botella registrados en los aeropuertos españoles a comienzos de verano tuvieron su origen en los controles de pasaporte a los pasajeros británicos . Y es que, tras el Brexit, los ciudadanos procedentes de Reino Unido ya no se consideran comunitarios y, por tanto, tienen que pasar por el filtro correspondiente a los ciudadanos de terceros países, del que antes estaban exentos.

En este sentido, según Gándara, “España ha hecho los deberes”. “Aquí, salvo el tema de control de pasaportes, que ya está en vías de solución, no ha habido esos problemas de personal”, recalca en los micrófonos de RNE.

Atención a las huelgas

Pese a ello, España no se libra de las cancelaciones y los retrasos, en este caso derivados de las huelgas de los trabajadores de compañías aéreas como Ryanair, EasyJet o Iberia Express, que reclaman mejoras en sus convenios. Las protestas se habían dejado aparcadas por la pandemia, pero con la recuperación del turismo, se han vuelto a recuperar. Y con más fuerza.

El conflicto más enquistado es de los tripulantes de cabina de Ryanair. Exigen que se aplique la legislación española en materia laboral. Los sindicatos convocantes denuncian que la aerolínea irlandesa "no ha mostrado el más mínimo intento de acercamiento", por lo que auguran que, lejos de solucionarse, los paros se extenderán hasta enero de 2023.

En el caso de Easyjet, la huelga este mes de agosto la protagonizan sus pilotos “ante la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que tenían antes de la pandemia, así como a negociar el segundo convenio colectivo”. Mientras que desde Iberia Express, han sido los tripulantes de cabina de pasajeros de la base de Madrid los últimos en sumarse a estas protestas, que comenzarán el 28 de agosto y se extenderán, en principio, hasta el 6 de septiembre.

“El convenio actual lleva sin revisarse, sin aplicarse subidas salariales desde 2016, por lo que, ante la negativa de la empresa a ceder en las reivindicaciones salariales que tienen los trabajadores, nos hemos visto obligados a tener que recurrir a la última medida, que es la huelga”, explica a RTVE.es el responsable de Vuelo de USO-Sector Aéreo, Ernesto Iglesias, quien en este caso confía en llegar “más pronto que tarde” a algún tipo de acuerdo.

Menos optimista se muestra con la situación en Ryanair. Desde el comienzo de la huelga el pasado 24 de junio, se han producido 353 cancelaciones y 6.240 retrasos en España, de acuerdo con la parte social. “Ryanair es otra liga. En su caso no son problemas puntuales, sino un problema estructural en sí mismo, ya que el modelo que pretenden implementar está al margen totalmente del resto de compañías”, apunta Iglesias, “por ejemplo, no queriendo negociar un convenio colectivo, cosa que todas las empresas tienen”.

Por contra, el director de Personas de Ryanair, Darrell Hugues, defendió en Efe que la compañía va a trabajar para mejorar las condiciones de sus trabajadores "con quién esté dispuesto a negociar y llegar a un acuerdo". En este sentido, recordó que la aerolínea llevaba negociando cuatro años con USO y Sitcpla y no pudo llegar a ningún acuerdo; mientras que con CC.OO. "pudimos anunciar un acuerdo el pasado 29 de mayo". Los sindicatos convocantes aseguran, no obstante, que ese acuerdo no es representativo.