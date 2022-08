La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles a la patronal de empresarios y a los sindicatos que vuelvan a sentarse a la mesa de negociación salarial "por el bien del país" dentro del marco del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

"Emplazo a la patronal y a los sindicatos a que vuelvan a la mesa y que por el bien de nuestro país alcance un acuerdo en materia salarial", ha señalado en una rueda de prensa tras tener una reunión con la Asamblea Ciudadana por el Clima.

“�� EN DIRECTO | Declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra, @Yolanda_Diaz_, tras reunirse con representantes de la Asamblea Ciudadana para el Clima. https://t.co/g9u1be7wEH“ — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) August 31, 2022

Considera "clave" que ambas partes se acerquen y alcancen un acuerdo, y se ha dirigido de forma directa a la CEOE, a la que ha pedido que "vuelva a estar a la altura" de la situación actual de elevada inflación. "Se han levantado de la mesa el 5 de mayo y no han vuelto a ella. Hago un emplazamiento, con todo el cariño a la patronal, a que vuelvan a la mesa", ha indicado.

La mesa de negociación del AENC se dio por concluida el 5 de mayo, después de que la CEOE se negara a aceptar la reivindicación de los sindicatos de incluir la cláusula de revisión salarial en los convenios colectivos.

"Cuando la patronal tenía razón, lo he dicho; y cuando los sindicatos tenían razón, lo he dicho", ha señalado. No obstante, sobre las movilizaciones de los sindicatos, ha indicado que “en esta ocasión, creo, sinceramente, que los sindicatos tienen razón”, porque las familias viven una “tensión real” por el peso de la inflación en la economía de sus casas, ha señalado la ministra.

El pasado lunes, Díaz ya defendió que los sindicatos salieran a las calles en sus reivindicaciones por la subida de salarios.

Asegura que los sindicatos están defendiendo el interés general "Los sindicatos en España están defendiendo el interés general", concretamente a 17 millones de personas asalariadas en el país, según ha expresado la ministra. Además, ha destacado que, en esta ocasión, "los salarios no son los causantes de la inflación, sino las víctimas", en un escenario de elevada inflación acentuado por la guerra de Ucrania. También ha desmentido que los sindicatos hayan pedido indexar los salarios al IPC general y ha destacado que sus propuestas son "en defensa del interés general". "Yo no he estado en esa mesa, pero tengo acceso a los documentos, y nunca han hablado de una indexación al IPC", ha matizado. Díaz también ha reiterado que el compromiso del Gobierno es el de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Ha recordado que este viernes tiene una reunión con un comité de expertos para trabajar esta cuestión, y ha adelantado que también va a reunirse con los agentes sociales para discutirlo. "Voy a convocar la mesa de diálogo social cuando tengamos el dato de media del IPC del año", que suele ser en el mes de diciembre, tal y como ha indicado. Preguntada sobre cuánto ha de incrementarse la retribución mínima de los trabajadores, la vicepresidenta ha recordado que "la revisión debe ser al menos del 60%", aunque ha indicado que los cálculos actuales de ese salario medio están realizados con datos de 2018.