16:38

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) planea sobre la mesa del diálogo social. El Gobierno asegura que está dispuesto a incrementarlo, aunque no concreta la cantidad. La patronal rechaza cualquier aumento, mientras los sindicatos advierten que iniciarán grandes movilizaciones y huelgas si no se recupera el poder adquisito de los trabajadores frente a la inflación. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha reiterado en el informativo 24 horas de RNE que "el salario mínimo tendría que situarse en los 1.100 euros". Señala a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por haberse "levantado de la mesa de negociación" y acusa al Gobierno de falta de coherencia: "No puede decir por la mañana que se hacen políticas para las personas que menos tienen y por la tarde no subir el salario mínimo". Aunque ve probable que no se alcance un consenso con la patronal, considera "un error mayúsculo" no aprobar los asuntos en los que no haya acuerdo. Preguntado por las discrepancias entre PSOE y Podemos, Álvarez muestra simpatía por el punto de vista de Yolanda Díaz: "La empatía de la vicepresidenta segunda del Gobierno cuadra mucho con las necesidades de los trabajadores de nuestro país en estos momentos". En caso de que no haya un incremento a final de año, anticipa movilizaciones similares a las que hay en Gran Bretaña o las que se planean en Francia: "El país se va a movilizar, los sectores van a parar y va a haber un aumento de la conflictividad". Frente a la subida de los tipos de interés, propone la creación de "un fondo que pueda ayudar a las familias que no puedan hacer frente a las hipótecas".