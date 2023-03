⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

En el eje Avdiivka-Donetsk , Rusia podría haber logrado avances en sus alrededores. El think tank americano sugiere que Rusia podría haber capturado Stepove , a 9 kilómetros al noroeste de Avdiivka, tras haberse librado "feroces combates durante los últimos cinco días".

Al sur del país, los bombardeos de rutina rusos continuarían en Zaporiyia y Jersón y en la madrugada las tropas rusas habrían interceptado un ataque con drones contra Sebastopol, en la Crimea anexionada en 2014. Ucrania no ha reconocido la autoría, pero en los últimos trece meses se le han atribuido varios ataques sobre la región.

En la península ucraniana de Crimera , anexionada por las tropas rusas en 2014, Rusia ha decretado el estado de emergencia tras un ataque con drones. Ucrania no ha reconocido la autoría del ataque, pero sus servicios de inteligencia militar han declarado que este ataque "continúa el proceso de desmilitarización de Rusia y se prepara a la península ucraniana de Crimea para la liberación", según adelanta EFE.

En la otra mitad del Dombás, en la línea Kupyansk-Svatove-Kreminna , Rusia sigue lanzando ataques limitados, pero no logra ganancias territoriales y su capacidad operativa se resiente más. En el sur del país, las tropas rusas seguirían reforzando su defensa ante el temor del ataque de Ucrania para recuperar el control de la región.

El think tank americano confirma una contraofensiva exitosa por parte de Ucrania en Ivanivske, a unos 6 kilómetros de Bajmut, y que las tropas del país habrían empujado a las fuerzas rusas a lo largo de la carretera T0504, una vía de suministro controlada parcialmente por Rusia y clave para abastecer a las tropas ucranianas ancladas en la ciudad objetivo del Dombás.

Domingo 19 de marzo, día 388 de la guerra: Rusia y Ucrania se disputan el norte de Bajmut

La ciudad de Bajmut sigue siendo uno de los puntos más disputados de la guerra por ambos bandos. Según recoge un informe del Instituto del Estudio para la Guerra (ISW), las batallas podrían estar centrándose este domingo en el norte, donde las tropas de Moscú han lanzado ataques que han sido repelidos por Kiev. El complejo metalúrgico AZOM de la ciudad también continúa en el foco, ya que el Grupo Wagner estaría intentando adentrarse en ella ante la resistencia ucraniana.

Además, varios untos de Ucrania fueron objeto el sábado de un nuevo ataque nocturno de drones de fabricación iraní, según ha dicho la Fuerza Aérea del país. De los 16 drones utilizados, once fueron "destruidos", ha continuado el ejército, que ha explicado que los ataques se han lanzado desde el Mar de Azov y desde la región rusa de Bryansk. Los drones apuntaron a instalaciones en los óblasts de Kiev, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Leópolis. Este último ha sido uno de los puntos más golpeados, donde tres de estos vehículos no tripulados dañaron "edificios no residenciales", pero sin causar víctimas mortales, según el gobernador de la región.

En el sur, el nombramiento de Melitopol como capital de las zonas controladas por Moscú en Zaporiyia es considerado por la inteligencia británica como un "reconocimiento tácito" de que es "muy poco probable" que la tropas rusas "se apoderen de los objetivos previamente planificados". Este es el caso de la ciudad de Zaporiyia, una gran centro industrial en la región homónima, con más de 700.000 personas y anhelada por Rusia.

Este fin de semana también ha sido escenario del primer viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, al Donbás, concretamente a Mariúpol, ciudad tomada por Moscú el año pasado tras una férrea resistencia ucraniana. La visita se ha producido tan solo unas horas después de estar en Crimea en el noveno aniversario de la anexión de la península, pese a las ambiciones de Kiev de recuperarla y a la reciente orden de detención de la Corte Penal Internacional en la que se acusa al presidente ruso de crímenes de guerra. Moscú ya ha dicho que no reconoce a este tribunal y, por tanto, no acatará sus disposiciones.