Bruselas propone vetar la pesca de fondo en las áreas marinas protegidas de la UE para 2030

La Comisión Europea (CE) ha propuesto este martes que la pesca de fondo móvil quede prohibida en todas las áreas marinas protegidas de la Unión Europea (UE) para el año 2030. Asimismo, para materializarlo, también ha instado a los Estados miembro a prohibir la pesca de arrastre en al menos el 20% de las aguas marinas de cada país para marzo de 2024. Este planteamiento forma parte de un conjunto de iniciativas sobre pesca sostenible que el Ejecutivo comunitario ha presentado este martes.

Este plan incluye también la promoción de una transición energética para ayudar al sector a adaptar sus buques y equipos, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia fuentes de energía renovables y bajas en carbono.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, que ha explicado que estas acciones pretenden restaurar los ecosistemas marinos y reducir el impacto de las actividades pesqueras en el medio ambiente marino. "Sabemos que se trata de una tarea ardua", ha reconocido el comisario, por lo que ha avanzado que la transformación será gradual. También ha garantizado el diálogo entre todas las comunidades para sentar las bases de un sector pesquero "rentable, sostenible y resiliente".

