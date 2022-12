Tras cuatro años de difíciles negociaciones, casi 200 países de todo el mundo han llegado a un acuerdo histórico para detener la destrucción de la biodiversidad a nivel global y evitar la sexta extinción masiva de especies. Los países presentes en la COP15, la cumbre sobre biodiversidad celebrada en Montreal, Canadá, han acordado una hoja de ruta para proteger el 30% del planeta de aquí a 2030 y aportar 30.000 millones de dólares anuales en ayudas a la conservación a los países en desarrollo, entre otras medidas.

Este "pacto de paz con la naturaleza", conocido como "acuerdo de Kunming-Montreal", pretende proteger la tierra, los océanos y las especies de la contaminación, la degradación y la crisis climática. El acuerdo se ha logrado tras diez días de cumbre y una noche de maratón diplomática que ha culminado de madrugada, y a pesar de la oposición de la República Democrática del Congo.

Entre los objetivos marcados por el texto se incluye "detener la extinción de las especies a causa de la acción humana" en 2050, y a partir de ahí, reducir diez veces el ritmo y el riesgo de extinción. Ese año, además, no solo debe haberse detenido la destrucción de biodiversidad, que en la actualidad avanza a un ritmo sin precedentes, sino que las áreas ocupadas por ecosistemas naturales tienen que haberse incrementado "sustancialmente".

"Esta noche hemos hecho historia", ha celebrado el representante de la Unión Europea en la cumbre, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius. "Llegan buenas noticias de Montreal", ha señalado por su parte la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que también ha participado en la cumbre. "Juntos hemos dado un paso histórico", ha declarado Steven Guilbeault, Ministro de Medio Ambiente de Canadá, país anfitrión de la cumbre.

