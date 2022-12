De las 17.903 especies marinas identificadas como en peligro, tanto animales como vegetales, un 8,6%, están en bajo la amenaza de desaparición, mientras que el cambio climático afecta negativamente al menos al 41% de las amenazadas.

Asimismo, se ha hecho hincapié en la situación de los dugongos, unos mamíferos herbívoros marinos de la familia de los sirenios. La actividad humana los ha reducido a menos de 250 individuos adultos en el África Oriental y menos de 900 en Nueva Caledonia.

También es especialmente grave el estado de los abalones u orejas de mar, una familia de moluscos, que acaban de ser incluidos en la Lista Roja. Son vendidos como uno de los mariscos más caros del mundo y 20 de las 54 especies de abalones están bajo la amenaza de extinción por su sobreexplotación comercial, pesca ilegal, cambio climático, enfermedades y contaminación.

