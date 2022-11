Los roedores son un grupo de mamíferos absolutamente impresionante. Entre ellos encontramos a algunos de los animales más odiados por los humanos y, también, de los más amados. Entre los más amados contamos a los hamsters, las cobayas y los ratoncitos blancos. Todos ellos son mascotas que forman parte de la infancia de millones de niños. Sin embargo, hay a quienes no les hace ninguna gracia. Pero nada comparable a los ratones de las despensas o las ratas de las alcantarillas: estos bichos no les gustan a nadie… bueno, a casi nadie.

Yo reconozco que cuando les he visto detenidamente, cuando les he observado sin prejuicios, me han resultado simpáticos, bellos y atrevidos… ¡y he coincido con ellos en muchos sitios!

Conquistadoras del mundo Las odiadas ratas y los ratones se han convertido en conquistadoras del mundo; les he visto desde Australia a las Islas Canarias, donde caían al suelo desde lo alto, medio borrachas, después de comer una buena cantidad de frutos muy maduros de los árboles de la laurisilva, llenos de azúcares y alcohol. En la selva de Camerún han huido a toda mecha de los colchones donde íbamos a dormir, sin darnos tiempo a reaccionar,. En la Isla de Alegranza tuvimos que esconder herméticamente todo nuestro equipo cada noche, mientras dormíamos, para que los miles de ratones que la habitan no royeran o se comiesen los cables o cualquier pieza un poco blanda de las cámaras. Pero ratas y ratones no son más que una pequeña parte de su numerosa familia. El tamaño y la forma de vida de los roedores es sorprendente por su diversidad: desde las ardillas que trepan por los árboles como si no sintieran la gravedad a las ratas del desierto de Atacama que viven bajo tierra; desde los capibaras de 70 kilos que nadan en los humedales Colombianos, a los 15 gramos de un ratón casero. Conejos de las Indias, castores o topillos forman parte de esta familia tan heterogénea. Ratón común (Mus musculus) sobre una magdalena. RTVE Pero hoy nos ocupan las ratas y los ratones más exitosos: los que han conquistado todo el planeta, eso sí, siempre en compañía del ser humano. Se trata del ratón casero, la rata negra y la rata común: un vardadero trío de ases. Crías de ratón común (Mus musculus) . RTVE Muchas veces hemos sido incapaces de filmarlos o de capturarlos porque son sumamente inteligentes, precavidos y ágiles. Esas características, sumadas a su capacidad de adaptación, de vivir en cualquier parte y comer cualquier cosa, les faculta para ser los mejores conquistadores. Son unos visitantes relativamente nuevos, ya que en la Edad Media las ratas comunes y los ratones llegaron con las Cruzadas y las caravanas de comerciantes desde Asia: con ellas, a parte de especias, telas, reliquias y otros tesoros exóticos, trajeron a las ratas y, con ellas, la peste negra que asoló media Europa. La rata negra viajó igualmente desde oriente, varios siglos más tarde, esta vez con las tropas napoleónicas. Napoleón finalmente perdió su imperio, pero las ratas se quedaron con todo el territorio conquistado. Europa, con sus barcos, sus expediciones y sus vueltas al mundo fue desperdigando a unos polizones peludos e hiperactivos: ratas y ratones llegaron a América, Australia y el resto de islas y continentes, ya fueran grandes o pequeños.