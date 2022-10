Los buitres son sospechosos… Quizás hemos visto demasiadas películas donde su silueta solo trae malas noticias. Sin embargo, deberíamos verlo exactamente al revés: allí donde hay buitres hay vida ¡Vida salvaje, abundante y excitante!. Por eso, hoy, miramos al cielo con cierta avidez ya que hemos decidido hacer un capítulo de nuestro Cuaderno de Campo dedicado al buitre leonado.

Los buitres leonados me resultan especialmente interesantes por su carácter, sus salvajes reuniones y su descarnada existencia, que me hace meditar sobre la vida y la muerte… ¡pero vamos a dejarnos de divagaciones! Es otoño, todavía hace calor y el cielo está plano y firme como un techo bien pintado; buscar buitres en su inmensidad no parece una tarea demasiado difícil.

En busca de buitres leonados Para ver buitres no hay que madrugar mucho. Sobre las peñas y los cortados esperan a que el sol caldee el ambiente y se formen invisibles columnas de aire caliente. Esas columnas son las que les van a transportar como si fuesen cometas gigantescas: los buitres son grandes veleros que vuelan sin esfuerzo durante horas apoyados en las cálidas corrientes de aire. Para observarlos a placer nos hemos venido a Huesca, a Binaced, y nos dejamos guiar por Manuel Aguilera, del Fondo de Amigos del Buitre, que lleva toda su vida trabajando para proteger y conservar a las aves carroñeras. Nadie las conoce mejor. Con los todoterrenos nos acercamos a un muladar al que lleva despojos de un matadero casi todos los días. Nosotros estamos inquietos, pero él está muy tranquilo, tiene una confianza absoluta en que van a venir al muladar donde nos hemos apostado discretamente con nuestros equipos. Es más, nos habla de la puntualidad de estas aves, que llegarán sobre las once de la mañana. Reconozco que tanta exactitud me produce cierta desconfianza. Pero ocurre el milagro con una puntualidad británica, como ya nos advirtió Manuel, sobre las 11 en punto hacen su aparición. Un chorro de buitres vuela desde el norte hacia nosotros. Conocen bien el camino y son animales de costumbres. Cientos de buitres, como un gigantesco ejército de aviones, se aproximan a su objetivo. De pronto, el río de buitres se convierte en una cascada: uno tras otro se dejan caer a mis espaldas, agitando las alas, frenando en el aire a pocos metros y levantado una polvareda ocre que me hace cerrar los ojos y toser. Es un verdadero espectáculo.