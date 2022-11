Cuaderno de campo decidimos ir por partes: veamos primero la parte positiva.

Antiguos y venerables. Los escorpiones andan por el cielo y por la tierra. Son unos animales con tanto carisma que forman parte de la mitología, de las leyendas antiguas y modernas. De alguna manera, a pesar de que los humanos les conocemos desde el principio de los tiempos y los científicos los han puesto una y otra vez bajo sus lupas y sus microscopios, les rodea el misterio. De hecho, aún guardan muchos enigmas en sus viejos cuerpos.

Pero volvamos a lo alto. Digo que están por el cielo porque hasta allí los elevó la mitología griega, con su maravillosa constelación, y allí quedó escorpio, en ese mundo volátil y etéreo, formando parte del horóscopo, de los signos del zodiaco. Los escorpiones nos han fascinado tanto a los humanos que, a través de mitos, leyendas y cuentos están presentes en nuestra vida cotidiana. El resultado es que les admiramos, pero también nos dan miedo.

Además de producir temor por su carga de veneno, deberían provocarnos un profundo sentimiento de veneración ya que son los herederos de una estirpe muy antigua, con 400 millones de años de historia a sus espaldas… ¡y en todo ese tiempo apenas han cambiado!.

Los escorpiones son inconfundibles, con sus grandes pinzas, su cuerpo alargado y duro, perfectamente segmentado, y su delgada cola, acabada siempre en un aguijón bien colmado de veneno. Esta descripción se completa con las patas andadoras, dispuestas a los lados del cuerpo y algunos artefactos extraños como sus ojos, colocados en una pequeña torreta de observación, o un peculiar órgano colocado bajo el cuerpo con forma de peine, del que aún se desconoce su funcionalidad. Todas estas características les han servido para obtener un éxito rotundo a la hora de perdurar, extenderse y habitar el planeta.

Para nuestro Cuaderno de Campo es un reto observar y mostrar algunos de los secretos mejor guardados de los escorpiones. Por cierto, conviene aclarar que escorpiones, alacranes o arraclanes son exactamente el mismo animal.

Encontrarlos no es demasiado complicado si se escoge bien el lugar. Con nuestros equipos nos encaminamos a parajes cálidos, concretamente a los viejos sabinares que rodean el Sistema Central. Ahora hay que esperar a que anochezca.

En cuanto el sol desaparece encendemos las linternas de luz negra, es decir, de luz ultravioleta. No tardamos en quedar fascinados. El cuerpo de los escorpiones, iluminados por el haz de luz, desprende una intensa luz fosforescente. A pesar de haberlo leído o visto en algunos documentales,resulta un espectáculo impresionante.

Muy discretos, nocturnos, habitantes de lugares cálidos, en España existen cinco especies autóctonas. hoy vamos a buscar al escorpión común, el más abundante.

Después de varias horas de rodaje tenemos una suerte que va más allá de la lógica: conseguimos grabar el celo de una pareja de escorpiones. Es un ritual muy difícil de ver y, más aún, de filmar. Pero nuestras cámaras capturan con todo detalle cada paso de su extraño enamoramiento, como podemos observar y disfrutar en nuestro documental.

Secretos… compartidos

He tenido la suerte de ver muchos escorpiones en nuestras expediciones por desiertos, selvas y bosques de ambientes templados de todo el planeta. A pesar de su aspecto temible me resultan muy atractivos. Por fortuna nunca los he encontrado en el interior de mis botas, pero, en nuestras expediciones a los trópicos, siempre las revisamos antes de calzarlas por la mañana. Sin embargo, los he descubierto en el interior de las habitaciones o encaramados a las puertas y paredes de nuestros dormitorios, acechando a los insectos nocturnos. Incluso los he capturado en las playas mediterráneas, bajo las maderas abandonadas por el oleaje.

Con el tiempo y los viajes he aprendido mucho sobre estos arácnidos maravillosos y he sido testigo de sus misterios.