Atrapados en la espiral de precios

Desde marzo de 2021 el índice anual de precios al consumo, el IPC, no ha dejado de escalar. Entre junio y agosto la cifra superó la barrera psicológica del 10 % y solo en septiembre, según el dato adelantado, ha dado un pequeño respiro al quedarse en el 9 % gracias al freno en el precio de la electricidad.

A falta de los detalles, es bastante probable que el dato adelantado de septiembre implique una disminución en la cifra para los alimentos y bebidas no alcohólicas, que en agosto era de un 13,8 %. Pero la percepción de Charo, Amparo, Rosa, Marisa o Beatriz, clientas del Mercado Goya ubicado en la localidad madrileña de Móstoles con las que hemos estado hablando, es que la cesta de la compra sigue estando por las nubes.

Nada más entrar al mercado nos sorprende el ordenado, luminoso y fresco puesto de pescadería de Ángel Palacios. "El que está detrás de un mostrador también lo sufre -nos dice-. Porque tienes que estar todos los días con gente que ves que lo pasa mal…" No en vano, asegura con orgullo, mantiene su clientela desde hace más de 40 años. Clientas como Rosa, quien nos dice que en su caso hasta ahora no ha tenido que cambiar mucho su cesta de la compra aunque "ha subido muchísimo todo, todo. Cualquier cosa que vayas a comprar se nota que ha subido".

Al otro lado del mercado, la frutería de José vive un momento de gran actividad. Entre sus clientes Charo y Amparo, madre e hija: "Vamos resisitiendo -nos dice Amparo-, pero no sé el invierno cómo viene. De momento seguimos comprando igual, pero entre lo que vemos que viene, el miedo también que las noticias te van metiendo, pues supongo que llegará el invierno y cambiaremos un poco los hábitos de compra". Y Chelo lanza al aire una pregunta nada retórica: "¿Cambiarán los precios cuando vean lo que está ocurriendo?"

Si lo que cambian son los hábitos de consumo, desde la OCU alertan que más allá de la alimentación puede tener un importante impacto en la salud. "Como es que no se pueden permitir ir al dentista", asegura Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la Organización de Consumidores.

Raymond Torres por su parte considera que "lo que podría servir es una contención de los márgenes empresariales en general y en particular en el sector de la distribución". Aunque reconoce que dicho sector no puede dejar de repercutir en sus precios el incremento de los costes para no entrar en pérdidas, "sí se puede intentar evitar que algunos sectores, algunos segmentos del mercado, se aprovechen de esta situación para incrementar sus márgenes."

Impacto en las clases más desfavorecidas

En este escenario mundial marcado por la incertidumbre, las organizaciones de ayuda y solidaridad con los más vulnerables siguen siendo el último soporte no sólo para las familias que llevaban ya un tiempo necesitando de sus servicios.

Desde Cáritas, su coordinador de Estudios, Raúl Flores, avisa de que no estamos ante un problema coyuntural, sino ante uno estructural agravado por el alza de precios que a los que más afecta es "a los que ya estaban mal, pero que es verdad que también está afectando a sectores de la población que estaban llegando a final de mes más o menos justitos, pero que ahora, con esta nueva situación, no lo consiguen".

“Ya estoy acostumbrada a ir a los sitios a que te den la leche o la comida, pero hay gente que le da mucha vergüenza“

Es el caso de Esther. Una joven madre de dos hijos adolescentes que vive en un popular barrio de Madrid y a la que ya la pandemia golpeó en su economía doméstica. Desde hace unos meses acude al restaurante Casa Carmela, regentado por Jaime Rincón. Un local solidario donde gente que lo necesita recibe comidas de manera gratuita. Paseando por el parque antes de coger el transporte público para ir a su trabajo nos dice: "Yo, porque ya estoy acostumbrada a ir a los sitios a que te den la leche o la comida, pero hay gente que le da mucha vergüenza. Y hombre, no estás cometiendo un crimen, pero sí que es verdad que da vergüenza ir a los sitios a estar pidiendo porque tienes que comer". Y en cuanto a la subida de precios añade: "A mí me ha afectado mucho la verdad, en la cesta de la compra. Por eso donde Jaime puedo… yo lo agradezco mucho porque es que eso te da una ayuda para comer y para eso, para que puedas comer en el día a día".

Las organizaciones de ayuda y solidaridad con los más vulnerables siguen siendo el último soporte. ARCHIVO EFE

Esther trabaja en el sector de la limpieza con jornada reducida. Su caso representa el de muchas otras personas que, aun teniendo un trabajo, ven cómo esta coyuntura de subidas de precios les conduce a necesitar de la solidaridad y la redistribución social a través de la administración. Desde hace meses recibe ayudas sociales para los suministros de agua y electricidad. "Antes tiraba, -nos cuenta con una dignidad envidiable- pero ahora me es muy complicado y muy difícil. Llegar a final de mes, me es muy difícil, y eso que estoy trabajando cuatro horas, pero es que no me llega la situación, no me llega la verdad, sinceramente... Yo por lo menos tengo un trabajo, pero hay gente que no tiene trabajo y tiene que ir a pedir a los bancos de alimentos".

“Necesitan una política de vivienda pública decidida y un sistema de garantía de ingresos que realmente llegue a todos“

Para Raúl Flores, de Cáritas, existe una diferencia significativa con respecto a la recesión que se vivió entre 2010 y 2014. "Es verdad que en esta ocasión ha habido un intento de amortiguar esa crisis -nos dice- y de intentar que no caiga sobre los más vulnerables. Ese intento es positivo, es valorable, pero es totalmente insuficiente". Para él aún estamos lejos de generar las políticas que necesitan los más vulnerables, que especialmente "necesitan una política de vivienda pública decidida y un sistema de garantía de ingresos que realmente llegue a todos".