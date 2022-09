La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han planteado a las grandes distribuidoras que elaboren una cesta de la compra con alimentos saludables y a un precio "congelado" o "limitado" hasta, al menos, después de estas Navidades. Así lo han anunciado este jueves después de haberse reunido con el director general de Carrefour, que ya había adelantado una propuesta de 30 productos a 30 euros este miércoles.

Ambos han explicado que no definirán cuáles serán los productos, pero el Gobierno establece cinco puntos a los que deben ceñirse las distribuidoras a la hora de articular la cesta. Díaz ha expresado que debe ser "una cesta de la compra variada, con productos frescos y proteínas" y que incluya pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas. Estos deberán rotar de forma semanal para que sea saludable y las grandes cadenas tienen que garantizar que los productos sean de calidad.

En principio solo incluiría alimentos, y no otros productos, porque “la clave es la alimentación, que es el principal problema”, ha matizado Díaz.

Además, también ha pedido que se elabore otra cesta para familias con personas celíacas.

Díaz y Garzón han defendido que es una medida para proteger el poder adquisitivo de las familias ante la elevada inflación, “ofreciendo una cesta de consumo que permita adquirir bienes básicos a precios asequibles” ha indicado el ministro de Consumo.

Con respecto a la oferta que Carrefour les ha trasladado este mismo jueves, Garzón ha dado el visto bueno: “La propuesta que hemos recibido hoy expresa y refleja que es posible hacerlo”.

El próximo lunes, la ministra se reúne con las grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores y usuarios para avanzar en esta medida.

Que el peso económico caiga en las grandes distribuidoras

Tanto Díaz como Garzón han planteado que el peso económico de esta medida debe caer sobre los beneficios de las grandes cadenas, que pueden asumirlo, y no sobre los productores, que no pueden. "Los productores y productoras españolas no pueden costear esta cesta de la compra", ha incidido Díaz, que ha aclarado que debe cumplirse la Ley de Cadena Alimentaria.

“Son las grandes las que tienen márgenes empresariales para poder realizarlo”, ha matizado la ministra, y no ha querido hacer más valoraciones hasta la reunión del próximo lunes.

Díaz ha instado, además, a acudir al pequeño negocio, ya que esta medida podría perjudicar la economía del pequeño comercio: “Debemos acudir al comercio de proximidad de nuestros barrios”, ha señalado.

Para vigilar que los alimentos ofertados son equilibrados y cumplen con una dieta saludable, el ministro Garzón ha adelantado que han solicitado Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición para que elabore un informe sobre qué dieta es la oportuna y que ese documento sirva de guía para que las distribuidoras articulen sus cestas.