El 60% de los autónomos ha subido el precio de sus productos o prevé hacerlo

Casi el 60% de los autónomos en España, concretamente el 57,3%, ha subido el precio de sus productos o actividades ante el aumento de sus gastos y del coste de las materias primas. Además, el 59,2% cree que tendrá que hacerlo en los próximos meses si la inflación sigue disparada.

Según el Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), presentado este lunes, casi el 90%de autónomos ha notado que los gastos asociados a su atividad han subido este año, y la mitad de ellos ha percibido que el encarecimiento ha sido superior al 20%.

A pesar de la caída de la actividad y el aumento de costes, sigue habiendo cierta creación de empleo. Casi la mitad de los autónomos encuestados asegura no tener trabajadores porque no los necesita. Sin embargo, de la otra mitad, cerca de un 30% ha mantenido el empleo que venía creando en los meses anteriores, y un 6,3% ha contratado trabajadores en los últimos meses.

Más del 40% sufre morosidad pública y privada

La morosidad, tanto pública como privada, sigue siendo uno de los principales problemas de los autónomos. Según el barómetro de ATA, en lo que va de año el 41,6% de los autónomos ha sufrido morosidad. El 26% lo ha hecho de parte de otra empresa privada; el 6,7%, por parte solo de entidades públicas; y el 8,9% tanto de empresas públicas como privadas. Estos procentajes se han incrementado con respecto a los datos de mayo.

Por otro lado, uno de cada diez autónomos ha solicitado financiación a las entidades financieras, pero le ha sido denegada. Por otro lado, dos de cada tres aseguran no haber acudido a una entidad bancaria a solicitar información durante este año, ya que el 42,2% no han necesitado estas líneas de financiación y el 39,3% afirma que no puede endeudarse más ante las dificultades que está atravesando.