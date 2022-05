Aunque el espacio aéreo entre Rusia y Occidente está cerrado por las sanciones al régimen de Putin por la invasión de Ucrania, los rusos tienen salida aérea por Turquía. Solo en el mes de febrero pasado, medios periodísticos turcos calculan que hasta 80.000 viajeros rusos entraron a Estambul por ese aeropuerto.

Miles de jóvenes rusos huyen de su país

Uno de los primeros en hacer las maletas, nada más empezar el conflicto bélico, ha sido el joven Dmitry Chuyko. “Fue una decisión espontánea”, cuenta Dmitry en la habitación que ha alquilado en un piso del centro de Estambul. “Durante los últimos diez años en Rusia hemos sufrido numerosas leyes que violaban los derechos humanos. El estanque se ha ido llenando y la guerra es el último episodio que ha provocado su desbordamiento”. Allí vive con su novio Dima, que también ha huido. Nos cuenta que ha perdido todos los lazos de unión con su país.

“Si seguíamos manifestándonos íbamos a ir a la cárcel 30 días o más“

Miles de ciudadanos rusos han huido de su país desde que empezó la guerra. El perfil es el de un joven instruido, profesional e implicado en los movimientos antibelicistas. La mayoría de los que están llegando a Estambul son ingenieros informáticos, periodistas, cineastas y gente del mundo de la cultura y el arte.

“Hay muchos tipos de libertad”, confiesa Igor Khonin, realizador de cine. “Desde que empezó la guerra, fuimos a las protestas y la Policía me detuvo. Estuve un día arrestado, pero no fue grave. Teníamos dos opciones: si seguíamos manifestándonos, íbamos a ir a la cárcel, 30 días o más…”.

El programa En Portada ha entrevistado a Igor y a su novia, ambos de San Petersburgo, en un céntrico parque de Estambul. Antes de comenzar la entrevista, Tatiana atiende una llamada de teléfono. Habla con su madre y la conversación la pone triste.

“Mi padre es ucraniano y mi madre es rusa. San Petersburgo es mi madre patria, pero Járkov, en Ucrania, es también mi madre patria", relata la joven actriz Tatiana. "Mi familia me quiere, pero no me comprende. Al principio, cuando decidí irme y salir del país, me llamaron traidora. Decían que no amaba a mi país”.