El Consejo de Seguridad de la ONU pacta su primer texto sobre Ucrania desde la invasión

El Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado este viernes su primera declaración oficial sobre Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, un texto en el que los quince países respaldan las labores de mediación del jefe de Naciones Unidas, António Guterres.

El breve documento, fruto de una iniciativa de México y Noruega, ha sido aprobado por unanimidad (es decir, con el apoyo de Rusia) en una rápida reunión convocada a tal efecto.

“ #BREAKING : #SecurityCouncil Presidential Statement on #Ukraine ��Expresses strong support for the efforts of the UNSG @antonioguterres in the search for a peaceful solution ��Recalls that all ����Member States are obliged to settle their int'l disputes by peaceful means pic.twitter.com/S3FjreHka3 “

En él, los quince países del Consejo de Seguridad expresan su "profunda preocupación" por la situación en Ucrania y recuerdan que todos los países de la ONU tienen "la obligación de resolver sus disputas internacionales por medios pacíficos". El poder de veto ruso ha frenado hasta ahora cualquier acción

Además, dan su "fuerte apoyo" a los esfuerzos de Guterres para lograr una solución pacífica.

El propio diplomático portugués, en un comunicado, ha celebrado que "hoy por primera vez el Consejo de Seguridad haya hablado con una voz en favor de la paz en Ucrania" y ha agradecido el respaldo que se le da, asegurando que "no escatimará ningún esfuerzo para salvar vidas, reducir el sufrimiento y encontrar el camino para la paz".

“Today, for the first time, the Security Council spoke with one voice for peace in Ukraine. @antonioguterres welcomes this support and will continue to spare no effort to save lives, reduce suffering and find the path of peace: https://t.co/LLHeGusG4M“