Nunca ha pasado algo igual. La presión de los mayores ha obligado a los bancos a mover ficha después de que el cierre de oficinas dejara a 1,3 millones de personas sin acceso directo al dinero en efectivo, según el último informe del Banco de España.

Mientras la gran banca bate récords de beneficios; gana 20.000 millones de euros en 2021 y reduce personal, hay 84.204 empleados menos que hace 10 años.

En un entorno cada vez más digital, casi la mitad de la población entre 65 y 74 años que usa internet cuenta con habilidades digitales bajas. ¿Son suficientes las medidas anunciadas por los bancos? ¿Funcionará ese plan de choque sin un control independiente que asegure su cumplimiento? Uno de cada tres españoles, el 35 % de la población, se siente afectado por la desconexión digital.

¿Soluciones suficientes?

No tener internet, ordenador o habilidades para usarlos deja a 1,8 millones de hogares españoles en exclusión social. Ya en 2008, el 70 % de los municipios castellanoleoneses no disponían de sucursal. La provincia de Zamora es la que cuenta con más población mayor de 80 años y con menos cobertura en sus pueblos.

“Hay que irse a Zamora a 35 kilómetros, pero justo en el horario que abre la sucursal, si no ya no te atienden“

“Hay que irse a Zamora a 35 kilómetros, pero justo en el horario que abre la sucursal, si no ya no te atienden” asegura Laureano, de Fonfría, donde la única sucursal abre tres días a la semana. “Además, hay muchas dificultades para trámites electrónicos porque como hay mala cobertura…“ “A mí que no me pongan cajero", asegura una vecina, “lo que se necesita es hablar con la persona en directo. ¿Cómo vamos a hablar con una máquina?”

02.33 min El mundo rural denuncia el cierre de sucursales bancarias: "Queremos denunciar la avaricia de los bancos"

Para garantizar su presencia en zonas rurales y ahorrar en sueldos de personal, algunos bancos, no todos, han tirado de la figura del agente colaborador: autónomos que operan igual que una sucursal bancaria y que van a comisión. Cuanto más atienden, más ganan. En Rioseco, tres días a la semana, atiende Miguel Macías: “Yo me mantengo aquí porque pago mis suministros y salgo barato”.