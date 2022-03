Josep Borrell anuncia en Twitter que "El Consejo de Asuntos Exteriores aprobará las sanciones más duras de la historia contra Rusia". "Continuaremos el alcance diplomático global para condenar a Rusia y hacer retroceder el avance de la 'ley de la selva'", ha señalado.

“Foreign Affairs Council #FAC will approve harshest sanctions ever against #Russia.For an invasion of #Ukraine and an indiscriminate attack on the Ukrainian people.We will continue global diplomatic outreach to condemn Russia and to push back on advancing “law of the jungle". pic.twitter.com/XnRhEaylBl“