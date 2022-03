Más de 500 personas han sido detenidas este viernes en el marco de la segunda jornada de manifestaciones celebradas en varias ciudades de Rusia en rechazo de la invasión de Ucrania.

Según los datos proporcionados por la organización humanitaria OVD-Info, al menos 534 personas han sido detenidas en un total de 26 ciudades rusas, como Moscú, San Petersburgo o Ekaterimburgo.

“At least 534 people were arrested today at anti-war protests in 26 Russian cities. The list of those arrested is available at out website (in Russian): https://t.co/RB7V9bwcEf pic.twitter.com/qtDoOpbtJ1“