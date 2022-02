El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso (Alpine) ha analizado en una entrevista para RTVE las consecuencias que puede tener para el futuro GP de Sochi la invasión de Ucrania por parte de Rusia, del que algunos pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen no ven adecuado acudir.

El asturiano señaló que la decisión "será de la Fórmula 1", si bien puntualizó: "Los pilotos tenemos una opinión que estoy seguro que es la misma que la de todo el mundo".

Parece que lo que está ocurriendo en Barcelona te deja satisfecho…

No sé si satisfecho con el rendimiento del coche porque estamos en los primeros días, pero contento en general de cómo están yendo las cosas, de estar en otra pretemporada, de tener la ilusión de empezar un nuevo año… y ojalá la pandemia nos dé también un respiro.





Llevas unas horas probando el nuevo coche. ¿Qué sensaciones tienes?



Tengo una mezcla de sensaciones en los primeros días con el coche. Algunas son positivas porque vemos que todo lo que habíamos probado en las simulaciones se están cumpliendo en la pista. También hay problemas de juventud del coche que estamos descubriendo y tenemos que buscar soluciones. Estamos en un mundo muy competitivo y cuando vemos los tiempos de nuestros rivales nos crea un poco la duda.



El matrimonio que mantienes con Alpine de momento funciona. ¿No?

Sí, estoy muy contento con el equipo y toda la gente de Alpine que es la gente que estaba en Relault. Mi relación con Renault y con Alpine será para siempre.

¿Cómo ha cambiado el coche que vas a tener ahora en tus manos?

Los coches van a ser diferentes a la hora de pilotar. Vamos a tener que adaptarnos. Los coches ruedan mucho más bajos porque tienen efecto suelo así que la aerodinámica se comporta de diferente manera. Y los coches tienen que ir muy duros de suspensión, esto hace que la conducción sea un poco más reactiva y que los coches se muevan un poco más. Además, por reglamento, los coches son un poco más pesados que el año pasado entonces a la hora de frenar se nota. Hay pequeñas cosas que ajustar pero todos los pilotos tenemos experiencia y un gran equipo detrás.

¿Entonces con este modelo de coche el piloto es todavía más importante?

Quizás en estas primeras carrera sí, porque tenemos que adaptarnos lo antes posible al coche. Pero la F1 va a seguir siendo dominada por las prestaciones del coche. Por ejemplo, si el equipo decide llevar un alerón nuevo a Bahrein que es medio segundo más rápido, vamos a salir medio segundo más rápido, da igual el piloto. El piloto tiene que transmitir mucha información a los ingenieros estos primeros días.



¿Estás en tu madurez, no solo como piloto, sino también como hombre de la F1?

Cada año que pasa te sientes mejor. La experiencia que tuve fuera de la F1 con el Dakar ha hecho que aprenda nuevas cosas y otras filosofías de correr, otros coches, otros estilos de correr… Te hace un piloto más completo pero también creces como persona.

¿Te ha sorprendido algún coche?

No he prestado mucha atención. En la pista, estos días, Ferrari parece ser el coche más rápido y ha sido un poco una sorpresa. Mercedes también ha ido rápido. Redbull se ha escondido… Los equipos top siguen siendo la referencia. Nosotros nos hemos centrado más en la fiabilidad y no hemos buscado tiempos aún. Hay que reconocer que no somos tan rápidos como ellos a día de hoy, así que queda trabajo.



¿Nos vas a descubrir algo de los rivales o ya lo sabemos todo?

Ya lo sabemos todo. Ferrari puede ser un equipo y un coche referente. Es una buena noticia para Carlos Sáinz y para España en general. Él y Leclerc van a ser rivales fuertes.



Cuando ves a Carlos Sáinz y tenéis en vuestros momentos personales. ¿Qué le dice a un hombre como Carlos un hombre como tú que esto ya lo ha vivido?



¿A Carlos padre o a Carlos hijo? (risas). Es cierto que Carlos padre tiene más tiempo porque Carlos junior está trabajando y Carlos padre viene a hacer una visita de vez en cuando y tenemos muchas charlas interesantes. Pero con los dos tengo una relación fenomenal, nos conocemos desde hace más de 25 años. No compartimos experiencias o secretos de lo que vivimos cada uno. Ambos tenemos nuestro equipo y trabajamos de diferente manera. Ya es el quinto o sexto año de Carlos en la F1 y ya está a un gran nivel y no necesita secretos.



¿Cuál es ‘El Plan’ que tiene Fernando Alonso?

No lo tengo tan claro. No lo puedo compartir aún. No lo sé, estoy con curiosidad de cómo podemos ir este año. Los test son ambiguos, hay sensaciones positivas y negativas. Depende de los neumáticos, los rivales, etc. Ya veremos como empieza el año con las carreras. También me queda un año de contrato con Alpine y en algún momento tendré que pensar en mi futuro. Diría a día de hoy que es seguir en la Fórmula 1 un año o dos más. Esos son los planes de este año.



Te veo relajado. El verbo ganar lo manejas de otra manera,¿No?

Sin duda. Yo creo que con los años y el deporte profesional que te enseña que ganar es la meta. Trabajas todos los días para ello pero tienes que respetar los tiempos para poder ganar. Ahora no es una obsesión. Parece que el mundo va contra ti si no lo consigues. Aprendes que las cosas llegan cuando tienen que llegar y cuando te lo merezcas. Mientras tanto tienes que trabajar el doble.

En estos días nos hemos dedicado al motor en TVE. Hemos hablado con Marc Márquez. Le hemos preguntado por ti. Eres un referente para él y para nosotros. Nos ha dicho que confía en un plan estratégico que te hará volver a ganar. ¿Te contagia de ilusión lo que dicen tus compañeros?

Es motivante. He notado que había muchas ganas de que volviera a Fórmula 1. El año pasado subió mucho la afición. Las ganas de verme y luchar por el pódium. El de Catar tuvo mucha repercusión. Mucho más que por ejemplo cuando estaba en Ferrari y tenía 12-13 pódiums al año. Era normal y ahora es una fiesta. Hay ganas de que las cosas salgan bien y eso es muy motivador.



En un día como hoy tengo que preguntarte sobre todo lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Vettel ha dicho que no viajaría a correr a Rusia. ¿Es difícil para vosotros aislaros de todo?

Si. La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Que haya estos problemas a día de hoy y que no se puedan resolver de otra manera. Que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas. Es un momento difícil para todo el mundo. Sea o no sea tu país tienes que entender que todos estamos en el mismo planeta y deseas que todo se arregle. Nosotros como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Ojalá la Fórmula 1 tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en Septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia.