La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, convocará la próxima semana a las asociaciones industriales y a los consumidores domésticos para debatir sobre el incremento de los precios de la energía y sobre un eventual cambio de la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la más afectada por la escalada de precios y a la que están acogidos 10,7 millones de consumidores.

"He convocado el lunes a las asociaciones de las industrias que consumen más energía porque quiero escuchar de cerca sus preocupaciones y recomendaciones, porque tenemos que estar muy pendientes de ellas", ha dicho Ribera a Efe desde Milán, donde participa en la cumbre preparatoria de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow (Escocia).

Ha explicado que el martes se verá con "el consejo de consumidores y usuarios para tener una conversación con ellos, porque es verdad que una de las tarifas domesticas, la que creemos que es la más competitiva con arreglo a los datos de los últimos seis años, está indexada a la evolución del mercado mayorista, la llamada PVPC, la más barata y la que está sufriendo en estos momentos mayor volatilidad".

La vicepresidenta ha indicado que "hay quien recomienda medidas correctoras y también muchas asociaciones ven con reticencia esos cambios, por eso quiero poder conversar con ellos y poder tener su input de primera mano sobre cómo valoran, qué les preocupa, qué recomendaciones hacen", ha añadido.

Ribera insiste en que se trata de "una crisis global"

"Hoy sacamos a información pública una consulta previa para un eventual cambio de la regulación de esta tarifa y el martes hablaré con los consumidores. No tenemos ningún inconveniente, al revés, es fundamental trabajar con los distintos sectores, consumidores industriales y domésticos y las propias eléctricas para poder estar a la altura de las circunstancias en una crisis que no es solo española y que es terrible en cuanto a la espiral de precios, como no se había visto nunca".

Ribera ha insistido en que se trata de "una crisis global" y que Europa debe abordar con un liderazgo conjunto, pues "visto como China ha dado la orden de comprar todo lo que haya al precio que sea, esto apunta a que aún vamos a vivir situaciones tensas".

"Hemos insistido en la necesidad de abordar esta crisis de manera coordinada en Europa por dos cosas: porque un desajuste global tan importante entre oferta y demanda es mas que suficiente para pensar que el actor y la mejor gobernanza ante unas crisis de estas características es el conjunto de la Unión Europea (UE) y no cada país o empresa".

"También porque creemos que se pone de manifiesto que el mercado interior de la electricidad no está preparado y si hay que adoptar medidas excepcionales debe ser quien oriente, tiene que haber un liderazgo coherente y así se vio en el consejo de Energía de la semana pasada, cuando todos los ministros hicieron intervenciones en este sentido y la comisaria tomo buena nota", aseveró.