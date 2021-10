La factura de la luz de los 10 millones de consumidores acogidos al mercado regulado superará, de media, los 100 euros en septiembre, ante la incesante escalada de precios que el 'pool' ha marcado en las últimas semanas. Se trata de una cifra casi 20 euros superior a la marcada de media en el recibo de julio y 10 euros más que en agosto, cuando se pulverizaron los anteriores récords. De esta manera, el de septiembre será el mes con el recibo más caro de la historia, según los cálculos de Facua, pese a las medidas que el Gobierno puso en marcha hace dos semanas.

En realidad, la reforma del Ejecutivo no implicará una cuantía menor en la factura, sino que impedirá que el recibo continúe la senda alcista iniciada a comienzos de año y que ha llevado a cerrar el noveno mes del año, de media, en los 155 euros por megavatio hora (MWh). “La factura eléctrica en septiembre seguirá siendo cara y se situará en los niveles de este verano, pero las medidas van a evitar que la situación se convierta en una ruina para muchos consumidores, que ven cómo los precios no dejan de subir”, asegura a RTVE.es el socio de la consultora especializada en el mercado eléctrico Ingebau, Mario Berná.

En septiembre, el 'pool' ha pulverizado todas las cifras vistas hasta ahora, batiendo hasta ocho récords diarios. El mes comenzó en los 132,47 euros/MWh y ha cerrado en los 189,83 euros/MWh, y este jueves registrará además la hora más cara desde que hay registros: 221 euros/MWh. Este nuevo récord se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas vinculadas a la energía, como el gas, el petróleo y el carbón, que provoca tener que recurrir a las opciones más baratas, pero más contaminantes, lo que dispara al mismo tiempo los derechos de CO 2 , también en máximos históricos.

Con todo, el análisis de FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa regulada PVPC en este periodo se traduce en un recibo mensual medio de 102,71 euros, frente a los 66,78 euros de septiembre del año pasado -utilizando una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales-. La subida es de 36 euros respecto a entonces y marca el mes con el precio de la luz más caro de la historia.

Si lo comparamos con la factura de julio y agosto, el incremento es de 20 y 10 euros, respectivamente. Precisamente en agostó ya se batió el que hasta entonces era el recibo más caro de la historia: 88,66 euros mensuales (con el IVA al 18 %), en el primer trimestre de 2012.

Según afirma, “tienen que volver las aguas a su cauce” y, entretanto, el Gobierno debe ahora “planificar ahora a medio y largo plazo para que la dependencia que tenemos del gas no sea tanta”. “¿Cómo? Fomentando la instalación de energías renovables ”, insiste el profesor, quien también recuerda que estos altos precios están relacionados con los derechos de emisión de CO 2 y el elevado precio del gas.

Los expertos consultados creen que las medidas han sido "muy valientes" y están ligadas a reducir la factura del consumidor final. "Desde luego que van a cumplir su objetivo”, apunta el profesor, si bien cree que “ no se pueden mantener” de forma prolongada en el tiempo . “Una cosa es recortar los beneficios a las empresas y, otra, matar a la gallina de los huevos de oro”, recalca.

Los precios seguirán siendo elevados hasta 2023

Hasta julio, el tope de subida de la electricidad en el mercado mayorista de España era de 180 euros/ MWh, pero se elevó a 3.000 euros para cumplir con Bruselas y que coincidiese con el límite que tienen los principales países europeos. Por eso los expertos recuerdan que aún queda recorrido.

José María Yusta, profesor de la universidad de Zaragoza y experto en mercado energético, reconoce en los micrófonos de RNE que se avecinan “meses complicados” porque aún no ha comenzado el invierno, los almacenamientos subterráneos europeos no han llegado a recargarse y hay mucha competencia. “Dada la rigidez en la oferta, tenemos por delante unos meses complicados para el suministro de gas y por tanto para los precios del mercado eléctrico”, apunta.

05.46 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - José María Yusta, experto energético: "Vienen meses complicados" - Escuchar ahora

En la misma línea, Berná advierte de los futuros de gas están bastante caros. “Parece que no se recuperarán precios mínimamente razonables hasta por lo menos 2023”, explica, a lo que se podría sumar una falta de oferta. “Y no solo nos vamos a enfrentar a nivel económico, sino también a nivel técnico vamos a tener problemas de suministro porque no va a haber gas suficiente durante el invierno”, alerta el socio de la consultora Ingebau.

El experto solo ve una solución aparente a este problema en el caso de que “haya un invierno suave con mucho viento y lluvia” que permita la generación de energía renovable. “Si no pasase eso, estaríamos hablando de incluso un 10 o 15 % más caro el precio mayorista a final de año”, apunta. En este sentido, Sanz añade que la implementación masiva de renovables es la solución más acertada, ya que “son tecnologías muy baratas”: “En las últimas subastas de renovables, los productores se han comprometido a venderla durante los próximos años en torno a los 20 euros el MWh, 10 veces menos que el ‘pool’”.