El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de choque del Gobierno para reducir la factura de la luz un 22% desde este mismo mes de septiembre y hasta final de año. Aparte de las medidas en materia de fiscalidad que ya anunció el presidente, Pedro Sánchez, este lunes en TVE, el Ejecutivo ampliará el suministro mínimo vital hasta un total de diez meses y reformará la tarifa regulada.

El Gobierno se ha fijado como objetivo contrarrestar la cotización del gas natural en los mercados internacionales y la elevada cotización del CO2 en la Unión Europea, que han provocado un enorme incremento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas (un 80% más desde junio). Precisamente, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volverá a batir otro récord este miércoles y se dispara hasta los 172,78 euros el megavatio hora (MWh), marcando así un nuevo máximo histórico.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado un paquete de medidas con las que los consumidores podrán pagar una cifra similar a la de 2018, descontando el IPC: unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Recorte temporal al beneficio de las eléctricas: devolverán 2.600 millones

Igualmente, se ha aprobado la reducción temporal del exceso de beneficios que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Se aplicará una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso.

Con esta fórmula, explica el Ejecutivo, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales, las empresas deberán devolver unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas.

El Gobierno defiende que se trata de una medida “proporcionada” que actúa sobre los “beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas natural, y que no pudo ser considerada en las previsiones de negocio”.