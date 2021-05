El Gobierno está dispuesto a "asumir el coste de los indultos" a los políticos presos por el 'procés', pero reclama al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ejerza su liderazgo para avanzar en la resolución del conflicto. Mientras, el Partido Popular, que califica de "tomadura de pelo" la posibilidad de que estos indultos sean reversibles, se movilizará desde esta misma semana en la calle para recoger firmas y presentará mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos con el fin de que se "respete" la decisión del Supremo, contrario a su concesión.

En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ya está asumiendo" el coste de los indultos "con incomprensión y como un elemento más de desgaste", pero no para seguir en la Moncloa: "Para eso lo mejor es no tomar decisiones arriesgadas", añade el ministro.

Ábalos, quien asegura que no le consta que haya división en el seno del PSOE por este asunto "más allá de las declaraciones de algunas personas", considera que el Estado de derecho "se impuso al desafío del 'procés'" pero que ahora ese mismo Estado puede demostrar "su grandeza" aplicando la clemencia "por el bien común y el interés general".

Aunque señala que para superar un conflicto "de la naturaleza" del catalán "hace falta liderazgo, pero en las dos partes", por lo que reclama al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ejerza ese liderazgo en Cataluña. Además, afirma que al nuevo Govern de coalición (ERC y JxCat) le toca ahora "ofrecer una hoja de ruta que dé un cauce, y no proponer lo mismo que ya nos llevó al colapso".

El martes se reunirá el Consejo de Ministros, el primero en el que el Gobierno tendrá ya sobre la mesa los informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo contarios al indulto. Fuentes socialistas aseguran a EFE que lo previsible es que el Ejecutivo se tome aún unas semanas para que se haga pública la decisión, previsiblemente después de que culmine el proceso de primarias en el PSOE andaluz, a mediados de junio.

Ciudadanos también se movilizará en contra de los indultos: será el 11 de junio, frente a la delegación del Gobierno en Barcelona , según ha anunciado este domingo en un tuit la formación naranja que, aunque contará con alguno de sus dirigentes en la manifestación de Colón -como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís -, no ha confirmado la presencia en la misma de su líder, Inés Arrimadas , quien ha alegado que el protagonismo de ese día corresponde a la sociedad civil.

Del GAL al Yak-42 pasando por un ex GRAPO: otros indultos polémicos aparte de los del 'procés' ROCÍO GIL GRANDE

Aragonès pide una decisión "justa y rápida"

Mientras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido a Pedro Sánchez que reúna la mesa de diálogo antes de las vacaciones de verano y le ha pedido una decisión "justa y rápida" sobre los indultos.

En una entrevista con el periódico Ara, publicada este domingo, Aragonès ha desvelado que se ha cruzado mensajes telefónicos con el jefe del Ejecutivo y que ambos se han emplazado a mantener una conversación "tranquila la próxima semana".

"Antes de las vacaciones de verano se tiene que poner en marcha la mesa de negociación, que tiene que tener una parte pública pero después también una parte de trabajo discreto para poder avanzar en posibles vías de solución y acuerdos", reclama Aragonès.

El presidente de la Generalitat considera que la amnistía debe ser parte de la resolución del conflicto, porque a su juicio los indultos de los líderes soberanistas encarcelados "no daría cobertura a los exiliados ni a todas las causas abiertas que hay". Sin embargo, ha subrayado que no se opone a "ninguna medida que permita aliviar el dolor de los presos", aunque ha hecho una petición: "Que el Gobierno español no especule con los indultos" y que "tome una decisión justa y que sea rápida".

También la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagrà, ha asegurado en RNE que el derecho a la autodeterminación y la amnistía "tiene que ser los dos ejes de la mesa de negociación" y ha respondido a las críticas de la ANC, que teme que el independentismo quede desactivado por aceptar los indultos: "La agenda política la marca el Gobierno catalán", ha concluido.

03.53 min 14 horas Fin de Semana - Vilagrà sobre el rechazo de la ANC a los indultos: "La agenda política la marca el Gobierno" - Escuchar ahora

Por su parte, el secretario general del Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, uno de los políticos encarcelados por el 'procés', ha asegurado que "no fallarán" si el presidente del Gobierno es "valiente" con los indultos, aunque ve "poco futuro" a la mesa de negociaciación pues duda de que haya "voluntad honesta de diálogo" en Moncloa.

En una entrevista en El Periódico, Sànchez ha indicado que la resolución del conflicto catalán no se resolverá "solo" con los indultos sino con "la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

En su opinión, "la mejor solución es un referéndum acordado con el Estado" y considera que la mesa de diálogo tiene "poco futuro porque no nace de una voluntad honesta de diálogo".